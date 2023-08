A- A+

RALLY DOS SERTÕES Palco do Rally dos Sertões, Petrolina recebe ação com atendimento médico gratuito para 500 pessoas Podem ser realizadas consultas de diversas especialidades da medicina

A edição deste ano do Rally dos Sertões, que ocorre em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, entre os dias 11 e 19 de agosto, promete atuar não só no esporte, como também na saúde. Isto porque a SAS Brasil, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, disponibilizará, entre terça (8) e quarta-feira (9), atendimento médico gratuito para a população da cidade, com consultas e realização de procedimentos.

O foco da ação está nas áreas de dermatologia e oftalmologia, mas também prestará apoio em cardiologia, ginecologia e pediatria.

O evento ocorrerá na rua Porto Fluvial, no Distrito Industrial. O objetivo da medida é promover assistência para a população que aguarda por consultas no setor público há anos.

Para a prestação do serviço, a SAS Brasil atuou em conjunto com a Secretaria de Saúde de Petrolina, que repassou pacientes que se encontram na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e que se encaixam em alguma das áreas ofertadas.

A empresa contactou essas pessoas e marcou horários para o atendimento médico, mas, conforme a demanda, será possível realizar consultas no local mesmo sem agendamento prévio.

“Estamos bem ansiosos pelo início desse evento e, sem dúvidas, é um grande marco esportivo, social e de saúde para a cidade. [...] É através de parcerias que estamos fazendo a fila de consultas, exames e cirurgias andar na cidade”, pontuou o secretário de Saúde, João Luís Nogueira. “Há 10 anos, a SAS Brasil embarcou com o Sertões para o início de um sonho: levar saúde e alegria para quem não tem. [...] Em especial, nesta edição estamos com grande expectativa para a expedição já que ela acontece no ano em que a startup social celebra uma década de existência", completa a CEO da SAS Brasil, Sabine Zink.

Além de Petrolina, a ação visa prestar assistência em Xique-Xique (BA), Crato (CE) e Preá (CE), que também recebem etapas do torneio. A estimativa é de que 10 mil pessoas sejam impactadas.

