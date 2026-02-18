Qua, 18 de Fevereiro

Carnaval 2026

Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com maracatu, afoxé e frevo no Jardim do Cais do Sertão

Boi Fantástico, de Arcoverde, no Sertão, abriu a festa nessa terça-feira (17)

Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atraçõesPalco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações - Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe

A última noite do palco Pernambuco Meu país, no Jardim do Cais do Sertão, na área central do Recife, reuniu manifestações da cultura popular, muito frevo e animação para encerrar em grande estilo o Carnaval 2026.

O Boi Fantástico, de Arcoverde, no Sertão, abriu a festa nessa terça-feira (17), com desfile embalando famílias presentes.

  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
  • Palco Pernambuco Meu País encerra Carnaval com diversidade de atrações | Foto: Ray Evllyn/Empetur/Secult/Fundarpe
Patrimônio Imaterial de Pernambuco desde 2009, o Maracatu Estrela Brilhante, de Igarassu, tomou conta do público.

No fim da tarde, foi a vez do frevo tomar conta com o Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, de Olinda, fundado em 1975.

Na sequência, o Afoxé Filhos de Dandalunda, do Recife, levou ao público o encanto do orixá Oxum. O multiartista Ciel Santos, natural de Bezerros, revisitou canções do álbum Enraizada (2019), além de clássicos do Carnaval.

A Banda Eddie encerrou os festejos com sucessos dos álbuns Carnaval no Inferno e Original Olinda Style, além de composições mais recentes.

O Palco Pernambuco Meu País é promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur).

