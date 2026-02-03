A- A+

Carnaval 2026 Palcos do Carnaval do Recife já começam a ficar prontos; decoração deve ser finalizada até sábado Primeiras estruturas entregues aos foliões serão os palcos da Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro e Cais da Alfândega, na área central

Com o Carnaval 2026 batendo na porta, a Prefeitura do Recife informou que os quatro maiores palcos que vão agitar a cidade durante a folia estão perto de ficar prontos. Três deles têm programação a partir desta semana. Pontes e ruas do bairro do Recife também estão sendo decoradas para receber o 'Carnaval do Futuro'.

Principal palco da festividade, o do Marco Zero terá a maior estrutura já montada para o Carnaval do Recife. Serão 70 metros de comprimento na fachada, além de 18,5 metros de altura, com moldura coberta por painéis de LED, que também estarão presentes na cenografia do palco.

Diante da multidão que acompanha os shows na localidade, a estrutura de apoio técnico que fica posicionada no meio do Marco Zero será coberta por telões de LED, reproduzindo imagens dos shows para o público que estiver nas extremidades e proximidades da praça. A expectativa é que o palco fique pronto até o final desta semana.

Por outro lado, os palcos da Praça do Arsenal, do Pátio de São Pedro e da Rua da Aurora já começaram a funcionar, agitando as prévias da cidade. No Pátio de São Pedro, neste ano, pela primeira vez o palco foi montado na extremidade leste, com a boca de cena aberta para o acesso pela Avenida Dantas Barreto, favorecendo a visibilidade do público.

O palco do Cais da Alfândega também já está pronto e vai sediar uma série de festivais nesta semana, como o PREAMP, Pré no Reggae, Polo Hip Hop e Cena Peixinhos.

Decoração

As quatro pontes que dão acesso à festa no Bairro do Recife - Limoeiro, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau e a Giratória - ganharão pórticos de acesso tecnológicos, cobertos por painéis de LED, com elementos da identidade visual deste Carnaval. As pontes também ganharão iluminação cênica.

Por todo o Bairro do Recife, serão distribuídos 330 banners e 13 totens com a identidade visual da festa, além de cordões e fitas coloridos. Estes também serão utilizados nos pátios de São Pedro e do Terço e em polos espalhados por toda a cidade.

Segundo a prefeitura do Recife, as ruas e pontes devem ficar prontas para a folia até o dia 7 de fevereiro.

