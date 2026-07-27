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PALESTINA

Palestina perde bebê após ficar retida em posto de controle israelense, dizem paramédicos

Ambulância que transportava a mulher seguia para o hospital Rafidia, em Nablus, mas ficou retida no posto de controle de Awarta após desviar várias estradas bloqueadas,

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Palestina perde bebê após ficar retida em posto de controle israelense, dizem paramédicosPalestina perde bebê após ficar retida em posto de controle israelense, dizem paramédicos - Foto: Jaafar Ashtiyeh / AFP

Uma mulher grávida de seis meses perdeu o bebê depois que a ambulância que a socorria foi detida por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada, denunciaram profissionais de saúde palestinos nesta segunda-feira (27).

A palestina, de 28 anos, estava inconsciente quando os paramédicos a buscaram em sua casa em Qaryout, ao sul de Nablus, relatou à AFP Bashar Qaryouti, membro da equipe médica. "Ela sofria uma hemorragia muito intensa e seu estado era extremamente crítico", explicou.

A ambulância seguia para o hospital Rafidia, em Nablus, mas ficou retida no posto de controle de Awarta após desviar várias estradas bloqueadas, segundo Qaryouti.

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O paramédico afirmou que os soldados o obrigaram a desligar o veículo apesar da gravidade do estado da paciente. O Exército israelense não respondeu de imediato a um pedido de comentário da AFP.

Enquanto a ambulância permanecia retida, o estado da mulher piorou. Segundo Qaryouti, a equipe de saúde que a acompanhava teve de fazer o parto dentro do veículo, e o bebê nasceu morto.

Depois de mais de meia hora de espera, os soldados devolveram os documentos à equipe e permitiram que a ambulância prosseguisse.

Ao chegar ao hospital, a mulher foi levada às pressas para o centro cirúrgico para conter a hemorragia, acrescentou o paramédico.

O diretor do hospital, Fouad Nafaa, afirmou que as tropas israelenses "impediram" a mulher de chegar. No entanto, indicou que a hemorragia conseguiu ser controlada e que o estado da paciente é estável.

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