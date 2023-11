A- A+

GUERRA Palestino é morto em campo de refugiados no terceiro dia de cessar-fogo em Gaza Trégua humanitária é temporária e foi implementada nesta sexta-feira (25), como parte de um acordo

Um homem morreu e outro ficou ferido após terem sido atingidos neste domingo por soldados israelenses. O caso aconteceu no campo de refugiados de al-Maghazi, na região central da Faixa de Gaza, informou o Crescente Vermelho.



As vítimas seriam agricultores. A morte acontece durante um cessar-fogo temporário, implementado nesta sexta-feira como parte de um acordo entre Israel e Hamas, que visa a troca entre 50 reféns e 150 palestinos detidos em prisões israelenses.

O Crescente Vermelho comunicou a morte dos homens através de uma publicação no X (antigo Twitter).





"Apesar da trégua humanitária que segue em seu terceiro dia, as forças de ocupação israelense tiveram como alvo recentemente dois agricultores do leste do campo de refugiados al-Maghazi, resultando em um morto e um ferido", escreveu na postagem.

