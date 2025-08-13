Qua, 13 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
guerra

Palestino é morto por colono na Cisjordânia ocupada

Soldado fora de serviço atirou em um homem que jogava pedras

Reportar Erro
Enlutados carregam o corpo de Thameen Dawabsheh, palestino de 35 anos, supostamente morto por tiros de colonos na vila de Duma, na CisjordâniaEnlutados carregam o corpo de Thameen Dawabsheh, palestino de 35 anos, supostamente morto por tiros de colonos na vila de Duma, na Cisjordânia - Foto: Zain Jaafar / AFP

Um colono israelense atirou e matou um palestino nesta quarta-feira (13) na Cisjordânia ocupada, segundo autoridades palestinas, enquanto o Exército israelense informou que um soldado fora de serviço atirou em um homem que jogava pedras.

Este confronto é o mais recente na Cisjordânia ocupada, onde a violência aumentou consideravelmente desde o início da guerra em Gaza, há 22 meses.

"Thamen Khalil Reda Dawabsheh, de 35 anos, foi morto a tiros por colonos na localidade de Duma, ao sul de Nablus", indicou em um comunicado o Ministério palestino da Saúde.

Em declarações à AFP, o chefe do conselho de Duma, Suleiman Dawabsheh, afirmou que ocorreu um confronto quando um grupo de colonos israelenses entrou em terras onde agricultores trabalhavam.

Leia também

• Cúpula Trump-Putin ocorrerá em base militar americana no Alasca

• Premiê britânico diz haver possibilidade "viável" de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

• Zelensky espera que ''tema central'' da cúpula Trump-Putin seja ''um cessar-fogo imediato''

O Exército declarou, em um comunicado, que "durante trabalhos de engenharia perto de Duma", dezenas de palestinos jogaram pedras contra israelenses, entre eles um soldado vestido à paisana e um civil.

O soldado à paisana — também colono, segundo o Prefeito — primeiro fez tiros de advertência e, com a continuação do lançamento de pedras, disparou novamente até que "foi confirmado um impacto".

O Exército acrescentou que depois soldados foram enviados para restaurar a calma.

Cerca de três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, juntamente com cerca de 500.000 israelenses instalados em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter