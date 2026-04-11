A- A+

CONFLITO Palestinos acusam colonos israelenses de matar homem na Cisjordânia A violência na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, aumentou desde o ataque do movimento Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023

O Ministério da Saúde palestino informou neste sábado (11) que colonos israelenses mataram a tiros um palestino na Cisjordânia ocupada, enquanto o Exército afirmou que um soldado havia aberto fogo durante uma "violenta revolta".

Ali Majed Hamadneh, de 23 anos, "chegou ao complexo médico da Palestina em estado muito crítico" após "ter sido ferido a tiros por colonos" durante um ataque contra a localidade de Deir Jarir, informou o ministério na rede Telegram.

Segundo a agência palestina Wafa, pouco antes do ataque, "colonos armados, sob a proteção das forças israelenses, atacaram Deir Jarir" e "abriram fogo" contra seus habitantes.

O exército israelense confirmou neste sábado a morte de um palestino em Deir Jarir.

"Com a chegada das forças ao local, desencadeou-se uma violenta revolta, que incluiu lançamento de pedras contra os soldados", informou.

Segundo a força armada, um soldado reservista fez disparos de advertência, "seguidos de disparos contra um dos agressores".

"Ele foi ferido e evacuado para tratamento médico em um hospital, onde depois foi declarado morto", disse a fonte militar, acrescentando que foi aberta uma investigação.

A violência na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, aumentou desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Os atos violentos continuaram após a entrada em vigor de um cessar-fogo em Gaza em 10 de outubro e se intensificaram ainda mais desde o início, no fim de fevereiro, da guerra no Oriente Médio.

Segundo as autoridades palestinas, sete palestinos morreram por disparos de colonos na Cisjordânia desde o início de março.

Os ataques de colonos provocaram críticas de rabinos e até do chefe do Estado-Maior israelense, o tenente-general Eyal Zamir, que os classificou como "moral e eticamente inaceitáveis".

Segundo uma contagem da AFP baseada nos números do Ministério da Saúde palestino, pelo menos 1.058 palestinos, entre eles numerosos combatentes, mas também civis, morreram pelas mãos de militares ou colonos israelenses na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza.

Pelo menos 46 israelenses, entre civis e soldados, morreram nessa região em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses, segundo dados oficiais de Israel.

Veja também