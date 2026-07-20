Seg, 20 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Palestinos acusam forças israelenses de matar duas pessoas durante ataque de colonos

"Eles foram mortos a tiros pelas forças de ocupação (israelenses) na localidade de Deir Jarir", declarou o Ministério de Saúde da Palestina

Reportar Erro
Pessoas em luto carregam os corpos de dois palestinos mortos durante um ataque noturno de colonos israelenses na vila de Deir Jarir, a nordeste de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, em 20 de julho de 2026 Pessoas em luto carregam os corpos de dois palestinos mortos durante um ataque noturno de colonos israelenses na vila de Deir Jarir, a nordeste de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, em 20 de julho de 2026 - Foto: Zain Jaafar / AFP

O Ministério da Saúde palestino afirmou, nesta segunda-feira (20), que as forças israelenses mataram a tiros dois palestinos quando um grupo de colonos israelenses atacaram uma localidade na Cisjordânia ocupada.

Segundo o Exército israelense, suas tropas abriram fogo depois que os palestinos atiraram pedras contra eles.

O ministério, sediado em Ramallah, concorda com as vítimas como Odeh Abdul Rahim Odeh Farakhna, de 53 anos, e Ahmad Adel Rashid Abu Mkhou, de 26 anos.

“Eles foram mortos a tiros pelas forças de ocupação (israelenses) na localidade de Deir Jarir”, declarou o ministério.

Em um comunicado, o Crescente Vermelho Palestino informou que suas equipes retiraram outra pessoa ferida durante um ataque de colonos ao local na noite de domingo.

O Exército israelense disse à AFP que suas tropas foram mobilizadas em Deir Jarir para proteger e retirar colonos israelenses que haviam entrado na área para recuperar o gado.

“Um confronto violento ocorreu na área, durante o qual terroristas atiraram pedras e blocos de concreto contra as forças”, afirmou o exército.

Leia também

• Fornecedora do Brasil, Nike 'perde' guerra com Adidas, que coloca duas na final da Copa

• 'Quero provar ao mundo quem está falando a verdade nessa guerra tarifária', diz Lula

• Guerra entre Irã e EUA se intensifica

“As forças responderam com tiros para eliminar a ameaça. Houve impactos”, acrescentou.

O prefeito de Deir Jarir, Eid Hamad, afirmou que os colonos vieram para confiscar o gado que não lhes pertence.

“Colonos, acompanhados pelo exército e pela polícia israelenses, chegaram aos arredores da aldeia e invadiram os currais de ovelhas dos moradores”, declarou durante o funeral dos dois homens nesta segunda-feira.

Ele acrescentou que “enquanto os colonos estavam lá, os jovens da aldeia chegaram e os confrontaram”.

“Então o exército interveio e começou a atirar nos jovens presentes, o que provocou vítimas”, acrescentou Hamad.

A violência na Cisjordânia acelerada por Israel aumentou desde o início da guerra em Gaza. As organizações de direitos humanos e a ONU relatam ataques quase diários por parte de colonos israelenses.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter