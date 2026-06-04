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Guerra Palestinos na ONU pedem a Trump que detenha projetos israelenses de anexação "Nós apenas repetimos o que o presidente Trump disse: não à anexação", declarou à imprensa Riyad Mansour

O embaixador palestino na ONU, junto com seus colegas de países árabes e muçulmanos, instou nesta quinta-feira (4) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a pressionar Israel para impedir "a anexação acelerada" dos territórios palestinos.

"Nós apenas repetimos o que o presidente Trump disse: não à anexação", declarou à imprensa Riyad Mansour.

"Sabemos que ele disse ao (primeiro-ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu, inclusive recentemente: 'chega de absurdos no Líbano, chega de loucuras. Você sabe que não tem permissão para anexar essa terra'", afirmou o diplomata.

"O presidente Trump é capaz, tem os meios para conter Netanyahu em seu ímpeto", acrescentou.

Mansour fez essas declarações aos jornalistas cercado por seus colegas de países do Grupo Árabe e de membros da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), que também pediram a interrupção da “aceleração da anexação” dos territórios palestinos por parte de Israel.

O Grupo Árabe expressou "profundo alarme" e solidariedade regional diante da "rápida escalada" da agressão de colonos israelenses e da violência militar contra os palestinos.

Em nome da OCI, a vice-embaixadora da Turquia, Fikriye Asli Güven, instou o Conselho de Segurança a "tomar medidas urgentes e eficazes para deter as operações de anexação, a expansão dos assentamentos, os deslocamentos forçados e outras práticas ilegais".

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