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Oriente Médio Palestinos votam com baixa participação nas primeiras eleições desde a guerra em Gaza Na manhã deste sábado(25), muitos participantes dirigiram-se às urnas na Cisjordânia, enquanto diplomatas estrangeiros acompanhavam o processo

Os palestinos da Cisjordânia, inclusive com um pequeno segmento da Faixa de Gaza, votaram neste sábado (25) em seus prefeitos e vereadores, nas primeiras eleições desde a guerra no enclave costeiro, em uma votação marcada por uma participação muito baixa e um desânimo generalizado.

“Estamos muito satisfeitos em exercer a democracia, apesar dos numerosos desafios que enfrentamos, tanto a nível local como internacional”, disse o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, aos jornalistas após a votação.

Na manhã deste sábado, muitos participantes dirigiram-se às urnas na Cisjordânia, enquanto diplomatas estrangeiros acompanhavam o processo. Às 17h00, hora local (11h00 em Brasília), a participação eleitoral na Cisjordânia atingiu 40,62%, segundo a Comissão Eleitoral Central (CEC).

No entanto, a participação na área de Deir al-Balah, em Gaza, foi significativamente menor, de apenas 21,2%, até ao encerramento das urnas às 18h00, hora local.

Quase 1,5 milhão de pessoas estavam inscritas nos registros eleitorais na Cisjordânia, ocupadas por Israel, e 70.000 em Deir al-Balah, de acordo com a CEC, sediada em Ramallah.

“Vamos eleger alguém que possa melhorar a comunidade local… coisas como água e reparos nas ruas”, disse Manar Salman, professora de inglês na cidade.

Alguns, no entanto, questionaram o momento das eleições.

“Não queríamos eleições neste momento, com a guerra em Gaza e os ataques contínuos de colonos na Cisjordânia”, disse Ziad Hassan, um empresário de Dura Al Qaraa.

O conflito eclodiu após um ataque a Israel realizado pelo grupo islâmico Hamas em 7 de outubro de 2023. Desde então, já deixou mais de 72.000 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde do território, estatísticas confidenciais pela ONU.

Desde 10 de outubro de 2025, um cessar-fogo precário está em vigor, marcado por atos de violência quase diários.

Na Cisjordânia, seu próprio palco de uma escalada de violência por parte dos colonos, um jornalista da AFP observou uma baixa participação em diversas categorias, onde diplomatas monitoraram o processo eleitoral.

Os municípios são responsáveis por serviços essenciais, como água, saneamento e infraestrutura local, mas não detêm poderes legislativos.

Visto que não foram realizadas eleições presidenciais ou legislativas desde 2006, este pleito representa uma das poucas instituições democráticas atualmente em funcionamento sob a administração da Autoridade Palestina.

Num cenário de estagnação económica, o governo enfrenta inúmeras denúncias de corrupção, e os doadores têm condicionado cada vez mais o seu apoio à implementação de reformas.

Segundo o coordenador especial adjunto da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Ramiz Alakbarov, estas eleições representam "uma oportunidade importante para que os palestinos exerçam seus direitos democráticos em um momento particularmente difícil".

A União Europeia está a considerar um “passo importante para uma maior democratização e ao fortalecimento da governança local”.



Sem o Hamas

A maioria das listas é independente ou homologada com o Fatah, o partido nacionalista e laico do presidente Abbas, no poder desde 2005.

Não há grupos afiliados ao movimento islâmico Hamas, arquirrival do Fatah, que controla quase metade da Faixa de Gaza.

Alguns aspirantes a candidatos alegam que não conseguiram concorrer. É o caso de Mohamad Dweikat, em Nablus; conforme relatado à AFP, vários indivíduos de sua lista especificamente detidos até que o prazo de inscrição expirasse.

“Querem ser independentes ou filiados a um partido, os candidatos não mudam nada na cidade”, lamentou Mahmoud Bader, um empresário que vota em Tulkarem, no norte da Cisjordânia.

A Cisjordânia teve eleições legislativas em 2017 e em 2021–2022; em Gaza, no entanto, estas são as primeiras eleições desde o pleito legislativo de 2006, vencidas pelo movimento islâmico.

O cientista político Jamal al-Fadi, da Universidade Al-Azhar, no Cairo, sugere que a Autoridade Palestina está realizando eleições em Deir al-Balah unicamente para avaliar "seu sucesso ou fracasso", já que nenhuma pesquisa de opinião foi realizada desde o cessar-fogo previsto em outubro do ano passado.

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