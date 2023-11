A- A+

BRASIL Palestra de Deltan na UFPR é cancelada por pressão do DCE e ex-procurador fala em censura Palestra do deputado cassado estava prevista para esta sexta-feira; aliado entrou com pedido de liminar para reestabelecer evento

Uma palestra do deputado federal cassado e ex-procurador da operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol (Novo-PR), que seria realizada nesta sexta-feira na Universidade Federal do Paraná (UFPR) terminou cancelada após uma pressão do movimento estudantil da instituição. O político, que iria ministrar um painel intitulado "A Liberdade de Expressão e Combate à Corrupção" afirmou que se tornou vítima de censura.

"A UFPR é a faculdade onde estudei e me formei em Direito. Além disso, a universidade é o ambiente por excelência de respeito à pluralidade e diversidade de ideias. Assim, os verdadeiros fascistas são aqueles que tentam calar as vozes de quem é de direita. É absurdo pensar que a universidade tenha barrado e censurado justamente uma palestra em que eu falaria sobre liberdade de expressão" disse o ex-procurador.

Deltan Dallagnol havia sido convidado pela faculdade de Direito para ministrar a palestra, que iria ocorrer no salão nobre da instituição. O Diretório Central dos Estudantes (DCE), no entanto, realizou um ato contra a ida do lava-jatista foi organizado e, por este motivo, o Setor de Ciências Jurídicas retirou a reserva do auditório e impediu a realização do evento

Em nota, o DCE comemorou o que caracterizou como uma vitória: "Essa é mais uma vitória do movimento estudantil e todo o campo progressista, democrático e popular da nossa instituição", disse o movimento.

Em nota, a Universidade Federal do Paraná informou que o evento não foi autorizado pelo Setor de Ciências Jurídicas, que não recebeu a confirmação do professor que se responsabilizaria pela palestra. "Este evento foi anunciado, pelos supostos organizadores, sem qualquer autorização ou confirmação, por parte da Direção, de reserva do Salão Nobre ou de outra sala do Setor de Ciências Jurídicas", disse a instituição.

Vereador entra com liminar

O vereador Rodrigo Marcial entrou com um pedido de liminar na Justiça do Paraná para que o evento seja imediatamente reestabelecido. De acordo com o documento, ao qual o GLOBO teve acesso, os interessados na palestra estão sofrendo sanção sem previsão legal.

"A Faculdade de Direito foi extremamente cordial, extremamente veloz nas respostas até descobrir que o evento seria com o Deltan Dallagnol. Depois disso, demoraram dias para trazer algum retorno ao nosso pedido, mesmo sabendo da proximidade do evento. Apresentaram justificativas conflituosas pelas quais o evento não poderia acontecer. Foi somente no dia anterior ao evento, que deram um parecer definitivo" afirmou o vereador.

