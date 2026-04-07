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IMBIRIBEIRA Palestra gratuita na Imbiribeira aborda diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil Evento no Centro Universitário Tiradentes (Unit) ocorre nesta quarta-feira (8) e será ministrado pela oncologista presidente do GAC-PE, Vera Morais

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, ns Zona Sul do Recife, promove, nesta quarta-feira (8), uma palestra gratuita sobre o câncer infantojuvenil.



O evento, aberto ao público, acontece às 9h e foca na importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil registra anualmente cerca de oito mil novos casos de tumores em crianças e adolescentes.

O tema será abordado pela presidente do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE), a médica oncologista pediátrica Vera Morais. Referência na área, Vera participou da estruturação do primeiro serviço da especialidade no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), em 1979.



Durante o encontro, a especialista detalhará como identificar sinais e sintomas iniciais da doença, além de apresentar dados sobre incidência, principais tipos de tumores e acesso ao tratamento em Pernambuco.

Com mais de 25 anos de atuação, o GAC-PE oferece assistência multidisciplinar às famílias e aos pacientes oncológicos no Huoc. Os interessados em participar devem realizar a inscrição prévia através de formulário online.

Serviço

Data: Quarta-feira, 8 de abril.

Horário: 9h.

Local: Unit-PE (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 3905, Imbiribeira).

Entrada: Gratuita (mediante inscrição via formulário).

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