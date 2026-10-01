Palestra no Recife alerta sobre uso excessivo de telas na terceira idade na próxima quarta-feira (7)
Geriatra participa de evento que marca o mês dedicado ao idoso em auditório do Hospital Jayme da Fonte
Com a idade, é comum que a memória comece a falhar. Especialistas têm alertado sobre o uso excessivo de celulares e computadores, que podem atrapalhar a cognição.
Para discutir a temática, o geriatra Andréa Figueirêdo, do Hospital Jayme da Fonte, promove uma palestra gratuita e aberta ao público na próxima quarta-feira (7), a partir das 15h, para falar sobre os impactos da perda de memória no público 60+, o que pode ser considerado natural e quando se preocupar.
O evento marca o mês dedicado ao idoso e ocorre no auditório Capiba, que fica localizado no 9º andar do Hospital Jayme da Fonte, no bairro das Graças, área central do Recife.
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As inscrições podem ser realizadas pelo Whatsapp 81 9.7502-6330.
Segundo a especialista, a percepção de que a memória está falhando pode desencadear um impacto profundo na saúde mental, afetando o bem-estar emocional, a autoconfiança e a qualidade de vida.
Nesse cenário, o uso recorrente de telas, com informações fluídas com o fenômeno das rolagens infinitas com vídeos curtos, pode causar possíveis prejuízos ao sono e até impactar no isolamento social e depressão.
Andrea Figueirêdo ressaltou ainda que nem tudo é negativo. A tecnologia também possibilita a atividades educativas, pode estimular desafios mentais e fortalecer a interação social.
“Por isso, é importante que o idoso tenha cada vez mais autonomia e conhecimento, além de suporte de familiares para identificar comportamentos como isolamento, abandono de atividades físicas e problemas no sono”, explicou a geriatra.
Um estudo recente identificou que adultos com mais de 65 anos passam, em média, 22 horas por semana utilizando o celular.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também mostram que a população com 60 anos ou mais foi a que apresentou o maior crescimento no acesso à internet e ao uso de celulares em 2025.
A proporção de brasileiros com 60 anos ou mais que utilizaram a internet passou de 70,1% em 2024 para 74,5% em 2025.