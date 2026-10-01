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Saúde Palestra no Recife alerta sobre uso excessivo de telas na terceira idade na próxima quarta-feira (7) Geriatra participa de evento que marca o mês dedicado ao idoso em auditório do Hospital Jayme da Fonte

Com a idade, é comum que a memória comece a falhar. Especialistas têm alertado sobre o uso excessivo de celulares e computadores, que podem atrapalhar a cognição.



Para discutir a temática, o geriatra Andréa Figueirêdo, do Hospital Jayme da Fonte, promove uma palestra gratuita e aberta ao público na próxima quarta-feira (7), a partir das 15h, para falar sobre os impactos da perda de memória no público 60+, o que pode ser considerado natural e quando se preocupar.

O evento marca o mês dedicado ao idoso e ocorre no auditório Capiba, que fica localizado no 9º andar do Hospital Jayme da Fonte, no bairro das Graças, área central do Recife.

As inscrições podem ser realizadas pelo Whatsapp 81 9.7502-6330.



Segundo a especialista, a percepção de que a memória está falhando pode desencadear um impacto profundo na saúde mental, afetando o bem-estar emocional, a autoconfiança e a qualidade de vida.



Nesse cenário, o uso recorrente de telas, com informações fluídas com o fenômeno das rolagens infinitas com vídeos curtos, pode causar possíveis prejuízos ao sono e até impactar no isolamento social e depressão.

Andrea Figueirêdo ressaltou ainda que nem tudo é negativo. A tecnologia também possibilita a atividades educativas, pode estimular desafios mentais e fortalecer a interação social.



“Por isso, é importante que o idoso tenha cada vez mais autonomia e conhecimento, além de suporte de familiares para identificar comportamentos como isolamento, abandono de atividades físicas e problemas no sono”, explicou a geriatra.



Um estudo recente identificou que adultos com mais de 65 anos passam, em média, 22 horas por semana utilizando o celular.



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também mostram que a população com 60 anos ou mais foi a que apresentou o maior crescimento no acesso à internet e ao uso de celulares em 2025.



A proporção de brasileiros com 60 anos ou mais que utilizaram a internet passou de 70,1% em 2024 para 74,5% em 2025.

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