Palhaço Chocolate cancela tradicional show do Dia das Crianças por problemas de saúde
O artista se apresenta anualmente na data no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife
O Palhaço Chocolate anunciou o cancelamento, por motivos de saúde, da edição de 2026 do seu tradicional show do Dia das Crianças, que seria realizado na segunda-feira (12), no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.
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"Alô, garotada do meu Brasil! Este ano, excepcionalmente por motivos de saúde, não faremos o nosso tradicional show do Dia das Crianças no Parque 13 de Maio. Mas desejo que o Dia das Crianças seja abençoado e de muita alegria para todos. Com o maior carinho do amigão Palhaço Chocolate!", diz em comunicado.
O evento faz parte dos 51 anos da carreira do artista, que anualmente celebra a data com um espetáculo gratuito e repleto de atrações para o público de todas as idades.