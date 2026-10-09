A- A+

Dia das Crianças Palhaço Chocolate cancela tradicional show do Dia das Crianças por problemas de saúde O artista se apresenta anualmente na data no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife

O Palhaço Chocolate anunciou o cancelamento, por motivos de saúde, da edição de 2026 do seu tradicional show do Dia das Crianças, que seria realizado na segunda-feira (12), no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

"Alô, garotada do meu Brasil! Este ano, excepcionalmente por motivos de saúde, não faremos o nosso tradicional show do Dia das Crianças no Parque 13 de Maio. Mas desejo que o Dia das Crianças seja abençoado e de muita alegria para todos. Com o maior carinho do amigão Palhaço Chocolate!", diz em comunicado.

O evento faz parte dos 51 anos da carreira do artista, que anualmente celebra a data com um espetáculo gratuito e repleto de atrações para o público de todas as idades.

Veja também