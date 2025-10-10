Palhaço Chocolate comemora 50 anos de carreira com show gratuito no Recife
Evento será neste sábado (12), no Parque Treze de Maio, com música, dança, teatro e circo para todas as idades
O Parque Treze de Maio, no centro do Recife, será tomado pela alegria neste sábado (12), quando o Palhaço Chocolate comemora 50 anos de carreira com um espetáculo gratuito e repleto de atrações culturais. O evento, que começa às 15h, celebra o Dia das Crianças e promete encantar o público de todas as idades.
Festa de cores, música e emoção
O show contará com participações especiais, personagens infantis, corpo de baile, artistas circenses e músicos convidados. A proposta é oferecer uma tarde de cultura, lazer e integração familiar.
“Vamos cantar a paz, a luz, o amor e a natureza. Convido todos a virem se divertir nesse momento tão especial”, afirmou o Palhaço Chocolate, personagem vivido pelo ator, apresentador e educador Ulisses Dornelas.
Cinco décadas de história e afeto
Com uma trajetória dedicada à arte e à educação, Ulisses Dornelas se consolidou como uma das figuras mais queridas da cena cultural pernambucana. Criado nos anos 1970, o Palhaço Chocolate já se apresentou em escolas, praças e teatros, encantando gerações com seu humor e mensagens positivas.
Serviço
Evento: Show “Palhaço Chocolate - 50 anos”
Local: Parque Treze de Maio, Recife
Data: Sábado (12),
Horário: às 15h
Entrada: Evento gratuito
