Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Comemoração

Palhaço Chocolate comemora 50 anos de carreira com show gratuito no Recife

Evento será neste sábado (12), no Parque Treze de Maio, com música, dança, teatro e circo para todas as idades

Reportar Erro
O Palhaço Chocolate comemora 50 anos de carreira com show no Parque Treze de MaioO Palhaço Chocolate comemora 50 anos de carreira com show no Parque Treze de Maio - Foto: Divulgação

O Parque Treze de Maio, no centro do Recife, será tomado pela alegria neste sábado (12), quando o Palhaço Chocolate comemora 50 anos de carreira com um espetáculo gratuito e repleto de atrações culturais. O evento, que começa às 15h, celebra o Dia das Crianças e promete encantar o público de todas as idades.

Leia também

• IFPE restaura 26 livros históricos danificados pelas inundações de 1975 e faz cerimônia de entrega

• Programa oferece a chance de primeira experiência de voo para meninas e mulheres nordestinas

• Com vagas ilimitadas, TJPE abre inscrições para casamentos coletivos em Goiana

Festa de cores, música e emoção

O show contará com participações especiais, personagens infantis, corpo de baile, artistas circenses e músicos convidados. A proposta é oferecer uma tarde de cultura, lazer e integração familiar.

“Vamos cantar a paz, a luz, o amor e a natureza. Convido todos a virem se divertir nesse momento tão especial”, afirmou o Palhaço Chocolate, personagem vivido pelo ator, apresentador e educador Ulisses Dornelas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Palhaço Chocolate (@palhacochocolateoficial)

Cinco décadas de história e afeto

Com uma trajetória dedicada à arte e à educação, Ulisses Dornelas se consolidou como uma das figuras mais queridas da cena cultural pernambucana. Criado nos anos 1970, o Palhaço Chocolate já se apresentou em escolas, praças e teatros, encantando gerações com seu humor e mensagens positivas.

Serviço

Evento: Show “Palhaço Chocolate - 50 anos”
Local: Parque Treze de Maio, Recife
Data: Sábado (12),
Horário: às 15h
Entrada: Evento gratuito

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter