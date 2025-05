Palmares: criança morre atropelada por ônibus escolar; menino teria corrido para frente do veículo

A- A+

Um menino de 5 anos morreu após ser atropelado por um ônibus escolar na cidade de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco.



O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (15), no Quilombo II. A vítima foi identificada como Luan Rodrigues da Silva.



Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), que registrou o caso, a criança foi atropelada ao desembarcar do veículo escolar.



A prefeitura do município informou que o menino correu inesperadamente para a frente do ônibus, posicionando-se em um ponto cego.



"Essa ação impediu que o motorista tivesse qualquer visibilidade ou tempo hábil para evitar o acidente", relatou a gestão municipal.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Palmares foi acionado para a ocorrência às 17h16 e confirmou o óbito no local.

A gestão de Palmares divulgou que Luan era estudante da Escola Municipal Luís Carlos Silles, no Quilombo II, e lamentou o ocorrido.



"A prefeitura manifesta sua solidariedade e profundo sentimento de luto à família e amigos, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento de dor", afirmou o município.



A Secretaria de Educação da cidade disse que já iniciou os procedimentos para apuração detalhada do ocorrido.



"Medidas adicionais serão adotadas para evitar que tragédias como esta voltem a acontecer", pontou a prefeitura.



O acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na Delegacia de Palmares. "As diligências seguem até o esclarecimento total do caso", destacou a PCPE.



Confira nota da Prefeitura de Palmares na íntegra:

"A Prefeitura dos Palmares, por meio da Secretaria de Educação, vem a público, com profundo pesar, informar sobre um trágico acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, às 17h, envolvendo um ônibus escolar e uma criança.



Segundo relatos preliminares, a criança correu inesperadamente para a frente do ônibus escolar, posicionando-se em um ponto cego do veículo. Essa ação impediu que o motorista tivesse qualquer visibilidade ou tempo hábil para evitar o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente e chegou prontamente ao local. No entanto, infelizmente, a equipe médica constatou que a criança já não apresentava sinais vitais no momento da chegada.

A Prefeitura manifesta sua solidariedade e profundo sentimento de luto à família e amigos, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento de dor.

A Secretaria de Educação já iniciou os procedimentos para apuração detalhada do ocorrido e reforça o compromisso com a segurança de todos os alunos da rede municipal. Medidas adicionais serão adotadas para evitar que tragédias como esta voltem a acontecer.

Pedimos respeito e empatia neste momento de grande tristeza para todos os familiares e envolvidos.

Palmares, 15 de maio de 2025."

