Palmares: idosa de 70 anos vítima de atropelamento é transferida de helicóptero para o Recife
Paciente apresentava quadro de traumatismo craniano e trauma no ventre
Um idosa de 70 anos, vítima de um atropelamento, precisou ser transferida de helicóptero de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, até o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, na tarde dessa quarta-feira (7).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conduziu o transporte junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a paciente estava internada no Hospital Regional de Palmares e apresentava um quadro de traumatismo craniano e trauma no ventre.
"Por volta das 14h40, a equipe aeromédica foi acionada pela central de regulação do Samu, após receber a informação do quadro de saúde da idosa", informou a PRF.
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A idosa foi estabilizada e embarcada no helicóptero. O translado, de aproximadamente 122 quilômetros, durou cerca de 25 minutos.
Após pousar no Campo do Derby, a paciente foi conduzida em uma ambulância do Samu para o HR, onde recebeu atendimento.