A- A+

Acidente Palmares: idoso sofre traumatismo craniano em sinistro com carro e é levado de helicóptero para o HR Segundo a PRF, além do traumatismo cranioencefálico, o idoso apresentava uma pequena hemorragia no cérebro e uma fratura no tórax

Um idoso de 67 anos precisou ser transportado de helicóptero de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, até o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, após se envolver em um sinistro de trânsito e sofrer traumatismo craniano, na manhã desse domingo (23).

O acidente aconteceu por volta das 10h30 e envolveu uma motocicleta e um carro, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda não se tem informações de como o sinistro aconteceu e em qual veículo a vítima estava.

Após sofrer o acidente e ser levado para o Hospital Regional de Palmares, a central de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionou a equipe aeromédica para fazer a remoção do idoso da unidade até o Hospital da Restauração. Esse transporte foi realizado pela PRF.

O transporte durou cerca de 25 minutos, com o helicóptero aterrissando no campo do Derby. Após o pouso, a vítima seguiu de ambulância para o HR.

Segundo a PRF, além do traumatismo cranioencefálico, o idoso apresentava uma pequena hemorragia no cérebro e uma fratura no tórax.

Veja também