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Mata Sul Palmares: trecho da BR-101 será interditado no domingo (22) para Romaria do Sagrado Coração de Jesus Bloqueio ocorrerá no quilômetro 186 da rodovia, das 16h às 17h30

Um trecho da BR-101, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, será temporariamente interditado neste domingo (22), no sentido Maceió-Recife.



O bloqueio ocorrerá no quilômetro 186 da rodovia, das 16h às 17h30, em razão da Romaria Diocesana do Sagrado Coração de Jesus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a medida tem o objetivo de garantir a segurança dos participantes do evento e dos motoristas durante a realização da romaria.

Para evitar transtornos, a corporação recomenda que os condutores antecipem ou adiem a viagem, evitando passar pelo trecho no horário da interdição.

Rota alternativa

Os motoristas que precisarem sair de Tamandaré, no Litoral Sul, com destino a Caruaru durante o período de bloqueio poderão utilizar uma rota alternativa, passando por Gameleira, na Mata Sul, e acessando a BR-101 no sentido Palmares. Nesse trajeto, não haverá interdição.

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