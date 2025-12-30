A- A+

Saúde Palmito em conserva precisa ser fervido? Entenda o que dizem especialistas Presente nas festas de fim de ano, o alimento gera preocupação pelo risco de causar botulismo

É comum o palmito em conserva estar presente nas festas de fim de ano como ingrediente das refeições feitas em família. No entanto, a presença desse alimento na ceia também tem gerado uma dúvida que ganhou atenção nas redes sociais é: precisa ferver antes de usar?

A preocupação provém do risco de desenvolver botulismo devido à infecção causada pela ação de uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum (C. botulinum). A infecção ocorre por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados que não têm produção e conservação adequadas, como pode ser o caso de alguns palmitos em conserva.

O palmito é um broto de palmeira, retirado do centro do tronco desse tipo de árvore, que é comestível. No entanto, segundo a nutricionista Annete Marum, doutora em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), muitas vezes o palmito é retirado de forma ilegal da mata e, dessa forma, pode ocorrer um risco maior de contaminação pela bactéria causadora do botulismo.

— É sabido que nem todas as empresas presentes hoje no mercado brasileiro seguem as normas de fervura que garantiriam a segurança do consumo do palmito — explica.

A infectologista Jane Teixeira, gerente da Saúde Digital do Grupo Fleury, aponta que, nos casos de dúvida da procedência, é melhor optar por ferver o palmito.

— Você coloca o pote de vidro sem tampa dentro de uma panela com água. É uma fervura em banho-maria. Faça isso por pelo menos 15 minutos — orienta Teixeira.

A infectologista também explica que a toxina botulínica usada em procedimentos estéticos se difere daquela produzida in natura e consumida de forma oral, por meio dos alimentos. Além disso, reitera que a fervura é uma ação a ser tomada em caso de dúvida após a compra.

— A forma mais eficiente de evitar esse tipo de exposição, na verdade, não é a fervura. É sempre consumir produtos que tenham a licença da Anvisa e a garantia de que foram produzidos dentro de todas as normas sanitárias vigentes — conclui.

Por isso, ambas as especialistas recomendam que é importante conferir a procedência antes de comprar o palmito em conserva.

Como identificar a contaminação por botulismo em alimentos?

Em muitos casos, os alimentos contaminados com botulismo podem não apresentar sinais visíveis de contaminação, mas há alguns indícios que sugerem a presença da toxina:

Estufamento de latas ou embalagens: se a lata ou embalagem estiver estufada, há um forte indício de crescimento bacteriano.

Mau cheiro: alguns alimentos contaminados podem apresentar odores incomuns, embora a toxina não altere necessariamente o cheiro do alimento.

Alteração na cor ou textura: embora não seja sempre visível, mudanças na aparência do alimento podem ser um sinal de contaminação.

Sintomas do botulismo

Ela é uma doença neuroparalítica, ou seja, afeta o controle motor. Dessa forma, quando não diagnosticada e tratada de forma imediata, pode levar a uma paralisia da musculatura respiratória, o que costuma ser a causa da morte.

Alguns sintomas são:

Ausência ou diminuição dos reflexos do tendão profundo;

Perda da função/sensibilidade muscular;

Ausência ou diminuição do reflexo faríngeo;

Intestino paralisado;

Pálpebra caída;

Comprometimento da fala e

Retenção urinária com possível incapacidade de urinar.

Veja também