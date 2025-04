Palpites sobre sucessão de papa já movimentaram mais de R$ 27 milhões em plataforma de apostas

A- A+

Até a manhã desta quarta-feira, dois dias após a morte do Papa Francisco, a plataforma de apostas Polymarket já havia registrado movimentação de US$ 4.823.093 — o equivalente a aproximadamente R$ 27,4 milhões — em palpites sobre “quem será o próximo Papa”.



Os ritos de escolha do sucessor do Pontífice, chamado de conclave, começa oficialmente entre o 15º e o 20º dia após a morte, que aconteceu nessa segunda-feira, dia 21 de abril.

As casas de apostas registravam, até esta terça-feira, os cardeais Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle, Péter Erdö, Peter Turkson e Pierbattista Pizzaballa como os mais cotados para suceder o Papa Francisco. Na manhã desta quarta-feira, porém, os nomes de Pierbattista Pizzaballa e Péter Erdö registraram queda, e o italiano Matteo Zuppi disparou entre os cinco mais cogitados para o pontificado.



Saiba>> Quem são os mais cotados

Também há apostas sobre o nome que será escolhido pelo próximo Pontífice. "Francisco" lidera, seguido de "Benedito", "Leão" e "Urbano".

O conclave deve iniciar-se de 15 a 20 dias após a morte ou renúncia do Papa, a fim de esperar a chegada de todos os cardeais eleitores. Esses cardeais votam e podem ser votados, mas não podem votar em si mesmos.



Têm direito a voto os cardeais com menos de 80 anos até a data da morte do Papa Francisco, isto é, 135 votantes. Para ser eleito, são necessários 2/3 dos votos dos cardeais com direito a voto.

Veja também