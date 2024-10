Panamá adverte para multa de 28 mil reais para migrantes que cruzarem o Darién

A- A+

Os migrantes que entram no Panamá vindos da Colômbia pela selva de Darién a caminho dos Estados Unidos serão multados em até 5 mil dólares (28 mil reais na cotação atual) advertiu o presidente panamenho José Raúl Mulino nesta quinta-feira (31).

“Qualquer pessoa que entrar no país [...] violando os pontos de controle de imigração, seja por terra, ar ou mar, será multada entre mil e cinco mil dólares (entre 5,7 e 28,8 mil reais na cotação atual), dependendo da gravidade da infração”, disse Mulino em sua coletiva de imprensa semanal.

O presidente fez essas declarações seis dias depois que um decreto executivo foi publicado no diário oficial, aumentando as multas para os migrantes, em uma tentativa de restringir a entrada pela selva.

De acordo com o novo regulamento, o migrante que não pagar a multa “não poderá deixar o país” e, “se não tiver recursos econômicos para cumprir a sanção imposta, será deportado”.

No entanto, o decreto estipula que a penalidade “deve ser ajustada para que seja acessível e [os migrantes] possam pagá-la antes de deixar o território nacional”.

O Darién se tornou um corredor para migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central e pelo México.

Em 2023, mais de 520 mil pessoas atravessaram a selva, onde enfrentam perigos como rios turbulentos, animais selvagens e gangues criminosas que roubam, estupram e matam.

Outros chegam feridos e sem dinheiro nos postos de controle do Panamá, onde são oferecidos serviços básicos aos migrantes antes que eles continuem sua jornada até a fronteira com a Costa Rica.

Até agora, neste ano, cerca de 283 mil migrantes entraram no Panamá pela selva, de acordo com números oficiais, 37% a menos do que no mesmo período em 2023. A grande maioria é de venezuelanos, embora também haja colombianos, equatorianos, haitianos e chineses.

“Em setembro, havia 25.111 migrantes e hoje estamos com 21.542 ou mais” em outubro, disse Mulino.

O governo panamenho iniciou um programa financiado pelos EUA para deportar os atravessadores de Darien. A questão da migração é um tema fundamental nas eleições de terça-feira nos EUA.

Até o momento, mais de mil migrantes foram deportados de acordo com esse plano, que não se aplica aos venezuelanos porque Caracas proibiu a entrada de aviões vindos do Panamá devido a questões sobre a polêmica reeleição do presidente Nicolás Maduro em 28 de julho.

“Esperamos continuar com esses voos de repatriação toda semana”, disse Mulino.

Veja também

OPERAÇÃO LOBO MAU Bicho de pelúcia e games: como agia rede que compartilhava material de abuso sexual de crianças