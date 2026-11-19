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cop31 Panamá ameaça com bloqueio na COP31 caso suas demandas não sejam atendidas O texto, dirigido às presidências turca e australiana, inclui entre as oito demandas de seu país a definição de um limite para a produção mundial de petróleo

O Panamá ameaça bloquear, na COP31 na Turquia, "a adoção de qualquer decisão" que não atenda aos seus "princípios" e "valores", entre eles a exigência de que os países produtores de petróleo façam uma "contribuição imediata e proporcional" para o financiamento climático, segundo uma carta aberta compartilhada nesta quinta-feira (19) com a AFP.

No texto, dirigido às presidências turca e australiana do encontro em Antália, o ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro, inclui entre as oito demandas de seu país a definição de um limite para a produção mundial de petróleo "nos níveis atuais, como um primeiro passo verificável na transição para abandonar os combustíveis fósseis".

"Os países desenvolvidos, os países produtores de petróleo e os emissores de carbono deveriam fazer uma contribuição imediata e proporcional" a um "fundo de energia limpa", assim como para financiar a redução de emissões e a adaptação aos efeitos do aquecimento global, acrescenta.

Além disso, exige que qualquer decisão política final expresse apoio "pleno" ao IPCC, o painel científico que deverá apresentar um relatório de referência até 2028 para orientar políticas climáticas mais ambiciosas.

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