A- A+

Drogas Panamá apreende quase oito toneladas de drogas em operações no Pacífico Três lanchas nas quais a droga era transportada foram apreendidas e seus nove tripulantes

As autoridades panamenhas apreenderam quase oito toneladas de drogas em embarcações capturadas no fim de semana no Pacífico e detiveram nove tripulantes, entre eles quatro estrangeiros, informaram autoridades locais nesta segunda-feira (11).

“No fim de semana, o Serviço Nacional Aeronaval (Senan) apreendeu 7,9 toneladas de drogas” em várias operações, disse o delegado do Senan Rafael Jurado, durante coletiva de imprensa.

Três lanchas nas quais a droga era transportada foram apreendidas e seus nove tripulantes, detidos, acrescentou.

“Foram quase oito toneladas em poucas horas neste fim de semana”, reforçou o promotor Eduardo de la Torre, na mesma entrevista coletiva.

Funcionários da Senan apreenderam parte da droga em um embarque encontrado no sudeste de Punta Coco, na Ilha do Rei (arquipélago das Pérolas), no Pacífico.

Outra carga foi apreendida perto de Punta Burica, também no Pacífico, perto da fronteira com a Costa Rica, e outra em Los Santos, na costa central do Pacífico.

Os presos são cinco panamenhos, dois equatorianos, um colombiano e um costa-riquenho, segundo o promotor. Panamá e o restante da América Central são locais de passagem de drogas provenientes da América do Sul, com destino ao norte do continente.

Em 2022, o Panamá apreendeu 138 toneladas de drogas, quantidade superior ao recorde do ano anterior, de 128 toneladas, a grande maioria cocaína.

Veja também

EUA Promotor especial pede à Suprema Corte que decida sobre pedido de imunidade de Trump