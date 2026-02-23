Seg, 23 de Fevereiro

CANAL DO PANAMÁ

Panamá assume o controle de dois portos operados pela Hutchison no canal

O "decreto de ocupação" dará início a um período de transição de 18 meses

Vista da entrada administrativa do porto de Balboa, na Cidade do Panamá, tirada em 12 de fevereiro de 2026.Vista da entrada administrativa do porto de Balboa, na Cidade do Panamá, tirada em 12 de fevereiro de 2026. - Foto: Martin Bernetti / AFP

Autoridades panamenhas assumiram o controle de dois portos no Canal do Panamá nesta segunda-feira (23), após a conclusão do processo legal que anulou a concessão outorgada à empresa CK Hutchison Holdings, com sede em Hong Kong, informou uma fonte oficial.

Os portos em questão são Balboa, no lado do Pacífico, e Cristóbal, no lado do Atlântico, cujo contrato foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte do Panamá em janeiro.

"A Autoridade Marítima do Panamá assumiu a posse de seus portos e garante a continuidade das operações", anunciou Max Flórez, diretor de Portos e Indústrias Marítimas Auxiliares da agência oficial, em coletiva de imprensa.

A medida se formalizou mediante um decreto, horas após a publicação da decisão da Corte no diário oficial, último trâmite para que entrasse em vigor.

O "decreto de ocupação" dará início a um período de transição de 18 meses, acrescentou Flórez. Durante este tempo, os portos serão operados por outras duas empresas até serem concedidos por meio de uma nova licitação.

"Vamos definir o modelo (...) de licitação internacional" para contar com operadores de longo prazo, destacou Alberto Alemán Zubieta, responsável pela transição, na mesma conferência.

A ministra do Trabalho e Desenvolvimento, Jackeline Muñoz, garantiu que "não haverá demissões" nos dois terminais, onde trabalham cerca de 1.200 pessoas.

