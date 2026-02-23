A- A+

CANAL DO PANAMÁ Panamá assume o controle de dois portos operados pela Hutchison no canal O "decreto de ocupação" dará início a um período de transição de 18 meses

Autoridades panamenhas assumiram o controle de dois portos no Canal do Panamá nesta segunda-feira (23), após a conclusão do processo legal que anulou a concessão outorgada à empresa CK Hutchison Holdings, com sede em Hong Kong, informou uma fonte oficial.

Os portos em questão são Balboa, no lado do Pacífico, e Cristóbal, no lado do Atlântico, cujo contrato foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte do Panamá em janeiro.

"A Autoridade Marítima do Panamá assumiu a posse de seus portos e garante a continuidade das operações", anunciou Max Flórez, diretor de Portos e Indústrias Marítimas Auxiliares da agência oficial, em coletiva de imprensa.

A medida se formalizou mediante um decreto, horas após a publicação da decisão da Corte no diário oficial, último trâmite para que entrasse em vigor.

O "decreto de ocupação" dará início a um período de transição de 18 meses, acrescentou Flórez. Durante este tempo, os portos serão operados por outras duas empresas até serem concedidos por meio de uma nova licitação.

"Vamos definir o modelo (...) de licitação internacional" para contar com operadores de longo prazo, destacou Alberto Alemán Zubieta, responsável pela transição, na mesma conferência.

A ministra do Trabalho e Desenvolvimento, Jackeline Muñoz, garantiu que "não haverá demissões" nos dois terminais, onde trabalham cerca de 1.200 pessoas.

Veja também