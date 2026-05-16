Sáb, 16 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado16/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Panamá declara apoio à Bolívia e ao presidente Rodrigo Paz em meio às tensões no país

O documento destaca que o Panamá reafirma que a democracia, o respeito ao Estado de Direito e a institucionalidade republicana são pilares essenciais para a paz social

Reportar Erro
Jose Raul Mulino, presidente do Panamá, declarou apoio ao governo da BolíviaJose Raul Mulino, presidente do Panamá, declarou apoio ao governo da Bolívia - Foto: ARNULFO FRANCO / AFP

O governo do Panamá declarou, em comunicado do Ministério de Relações Internacionais, apoio ao governo da Bolívia e ao presidente, Rodrigo Paz, diante de qualquer tentativa de desestabilização que pretenda não reconhecer o resultado soberano recente das urnas.

O documento destaca que o Panamá reafirma que a democracia, o respeito ao Estado de Direito e a institucionalidade republicana são pilares essenciais para a paz social, a estabilidade e o desenvolvimento entre as nações. "Os processos democráticos legítimos devem ser protegidos e respeitados por todos os atores políticos e sociais, dentro do que é descrito na Constituição e nas leis", diz.

Leia também

• Presidente do Panamá diz que detenção de embarcações em portos chineses é medida política

• EUA lidera apoio regional ao Panamá contra a 'ameaça' chinesa

• Canal do Panamá descarta especulação com preços por bloqueio de Ormuz


O texto afirma ainda que a defesa da democracia exige rejeitar qualquer ação que busque alterar a ordem nacional por meio de mecanismos de pressão incompatíveis com o respeito à vontade popular e ao normal funcionamento das instituições do Estado.

O Panamá reiterou também a sua convicção de que as diferenças políticas devem ser solucionadas por meio do diálogo democrático, com canais constitucionais e com respeito irrestrito ao poder cidadão.

Assim, o governo do Panamá expressou sua solidariedade à Bolívia e fez um pedido para preservar a paz, a estabilidade e a convivência democrática, princípios descritos como indispensáveis para o fortalecimento das sociedades e do sistema democrático interamericano.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter