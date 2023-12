Panamá detecta vírus equino em um homem da província de Darién

A- A+

O Panamá informou nesta quinta-feira (7) que o vírus da encefalite equina foi detectado em um homem de 20 anos na província de Darién, portanto, reforçou a vigilância epidemiológica em uma área dessa zona florestal que faz fronteira com a Colômbia.

"O Instituto Comemorativo Gorgas de Estudos para a Saúde detectou um caso do vírus de encefalite equina venezuelana na área de Marragantí, na província de Darién", a cerca de 250 km da capital, disse o Ministério da Saúde em um comunicado. "Trata-se de um paciente masculino de 20 anos, que desde 1º de dezembro apresentou sintomas como fraqueza, diarréia, vômito, febre e calafrios; [...] o laboratório do Gorgas confirmou que se tratou do vírus de encefalite equina venezuelana" , acrescentou.

Este vírus do gênero Alphavirus, também conhecido como encefalomielite, foi isolado pela primeira vez em 1938 na Venezuela e já foram registrados casos em vários países americanos.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), surtos do vírus, causados pela chamada "doença do sono", surgem periodicamente no continente, afetando equinos e humanos.

Além da variedade venezuelana, a mais forte, há ainda as encefalites equinas do leste e do oeste; as três no continente americano.

A Argentina declarou emergência sanitária em 30 de novembro por um surto do vírus em cavalos, enquanto o Uruguai confirmou um primeiro caso em equinos dois dias depois, ambos da variante do oeste, a mais leve.

A selva de Darién, onde há vários povos e aldeias cujos moradores se dedicam principalmente à agricultura, tornou-se um corredor para migrantes que saem da América do Sul para tentar chegar nos Estados Unidos através da América Central e México.

Mais de meio milhão de migrantes já cruzaram este ano a floresta inóspita, onde há obstáculos naturais e operam gangues que roubam, sequestram e estupram.

