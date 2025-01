Panamá expressa preocupação a chefe da ONU por ameaças de Trump sobre o canal

A- A+

O governo panamenho manifestou, nesta terça-feira (21), ao secretário-geral da ONU, António Guterres, sua preocupação pela afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que busca retomar o controle do Canal do Panamá.

Em uma carta, distribuída à imprensa pelo Ministério das Relações Exteriores panamenho, a missão permanente do Panamá perante a ONU disse a Guterres que as declarações de Trump na segunda-feira, em seu discurso de posse, "são preocupantes".

"Solicitamos seus bons ofícios para transmitir esta comunicação aos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas", do qual o Panamá faz parte desde 1º de janeiro, ressalta a carta, que resume as declarações de Trump e a resposta do governo panamenho.

Trump reiterou em seu discurso de segunda o que já havia dito nas últimas semanas, que seu governo vai "recuperar" o Canal do Panamá, que está sob soberania panamenha há 25 anos, pela suposta presença da China na via interoceânica.

"A China opera o Canal do Panamá, e não demos ele à China, demos ao Panamá. E vamos recuperá-lo" disse Trump.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, respondeu que "o canal é e continuará sendo do Panamá".

Construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914, o Canal do Panamá tem o país norte-americano e a China como seus dois maiores usuários.

Os Estados Unidos o entregaram ao Panamá em dezembro de 1999 em cumprimento dos tratados firmados em 1977 pelo então presidente Jimmy Carter e o general panamenho Omar Torrijos.

Veja também