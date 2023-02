A- A+

Chuvas Pancadas de chuva causam alagamentos no Recife, nesta quinta-feira (9); Inmet emite alerta Segundo o Inmet, as chuvas podem alcançar de 20 a 30 mm por hora

Depois do temporal que castigou o Recife e a Região Metropolitana na última segunda-feira (6), a chuva voltou a cair nas primeiras horas desta quinta-feira (9). Moradores ouviram trovões durante a chuva.

Em pontos da avenida Norte, na Zona Norte da capital pernambucana, e na avenida Antônio Falcão, em Boa Viagem, na Zona Sul, já são registrados trechos de alagamento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, às 13h30, um alerta de chuvas moderadas com validade até 20h, ao menos, para toda a região litorânea do Estado. Segundo o instituto, as chuvas podem alcançar de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia.

De acordo com o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) Romilson Ferreira, as chuvas desta quinta-feira (9) são isoladas e já eram esperadas pela previsão.

"Essa chuva isolada são pancadas, a gente já estava com a previsão de chuva ao longo dia na RMR e Zona da Mata e uma chuvinha à tarde no Agreste. O que está acontecendo é que essa chuva está vindo em forma de pancada", disse.

Romilson ainda cita que as chuvas são favorecidas por uma convergência de ventos em baixos níveis, algo normal para esta época do ano.

Para a sexta-feira (10), são esperadas mais pancadas de chuva no início da manhã, por volta das 5h e 6h, no Litoral e Zona da Mata do Estado.





Veja também

Pandemia Fiocruz: síndrome respiratória por Covid-19 está em queda no Brasil