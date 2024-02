Pancadas de chuva na RMR e nas Zonas da Mata vão continuar até esta terça (28), alerta Apac

A- A+

As chuvas na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte de Pernambuco vão seguir pela tarde e noite desta terça-feira (27), se estendendo até o fim da manhã desta quarta-feira (28).



A previsão, que é de pancadas de chuva moderadas e pontualmente fortes, é da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) em alerta divulgado no fim desta manhã.



No alerta, a Apac também expandiu a previsão de chuvas para a Mata Sul do Estado. A previsão é válida para as próximas 24 horas.



Segundo a agência, estas chuvas, iniciadas na madrugada desta terça, está com "deslocamento de norte para sul e em alguns pontos os volumes de chuva foram muito forte na parte norte da região Metropolitana de Recife".



No Recife, são registrados pela CTTU alagamentos em várias vias e também no Túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife.

