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Doença Pancreatite: os sintomas da inflamação que afetou Ana Carolina Raimundi, repórter do Fantástico Jornalista conta que está em processo de recuperação

A repórter Ana Carolina Raimundi, do Fantástico, da Globo, compartilhou recentemente que foi diagnosticada com pancreatite, uma inflamação no pâncreas. A jornalista também afirma que está em processo de recuperação e apresentou melhoras

"Sumida daqui, e do todo, por motivos de pancreatite. Quando a gente comemora poder voltar a tomar uma sopinha de cenoura, a gente repensa muitas coisas. A força e a fragilidade do corpo, a força e a fragilidade da mente. Os anjos chegam mais perto. O corpo te para sem dó quando necessário. Obedeça. Se cuidem! Agora em casa, ficando boa, comemorei também ovo cozido e carne moída! Até já", escreveu em uma publicação em sua rede social.

O que é a pancreatite?

Pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo decorrente da autodigestão do pâncreas causado pelas próprias enzimas pancreáticas, podendo ou não envolver subsequentemente outros tecidos regionais, órgãos ou tecidos a distância.

Ela pode ser classificada em dois tipos: leve ou grave. Na forma leve as alterações clínicas sistêmicas e locais são mínimas. Entretanto, em sua forma grave, pode levar à hipotensão arterial (mais conhecida como pressão baixa), insuficiência respiratória, insuficiência renal e sangramento do trato gastrointestinal. Também podem ocorrer complicações locais como necrose, abscesso e pseudocisto pancreático.

Sintomas

Segundo o site do Einstein Hospital Israelita, os sinais começam com uma dor abdominal, localizada na parte superior do abdômen, irradiada para as costas, sendo fraca no início, evoluindo em questão de minutos ou horas para forte intensidade.

Segundo os especialistas, a dor não melhora nem com o uso de analgésicos e é frequentemente acompanhada por náuseas e vômitos.

Ainda podem ter sinais como: febre, desidratação, taquicardia, um incômodo leve ao apertar a barriga até uma dor forte e constante, como se algo no sistema realmente estivesse inflamado. Em alguns casos, surgem manchas roxas ao redor do umbigo ou nas laterais do abdômen, visíveis na pele.

Causas

Alguns medicamentos, como quimioterápicos, retrovirais, estão entre as causas da pancreatite. Além deles, outras causas podem ser: pancreatite hereditária, hiperparatireodismo, hipercalcemia, anormalidades anatômica, infecções virais, doenças vasculares e até mesmo procedimentos cirúrgicos.

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