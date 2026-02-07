A- A+

saúde Pancreatite: quais os sintomas do efeito raro ligado às canetas emagrecedoras Wegovy e Mounjaro? A agência reguladora de saúde do Reino Unido (MHRA) emitiu um alerta sobre o risco grave da doença em usuários dos medicamentos

A agência reguladora de saúde do Reino Unido emitiu um alerta nesta semana sobre o risco de pancreatite aguda grave em usuários de medicamentos para obesidade e diabetes, como o Mounjaro, da Eli Lilly, e o Wegovy, da Novo Nordisk — as famosas canetas emagrecedoras.

Embora os casos mais graves de pancreatite sejam raros, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA, na sigla em inglês) afirmou na semana passada que médicos e pacientes devem estar cientes de que alguns episódios foram particularmente severos, ao reforçar seu alerta sobre o uso desses medicamentos.

Entre os sintomas listados pela agência britânica estão dor abdominal intensa, náusea e vômito. O quadro exige atenção médica imediata para evitar maior gravidade.

A orientação se aplica a remédios que mimetizam o hormônio intestinal GLP-1, como o Wegovy, bem como a medicamentos que imitam um segundo hormônio chamado GIP, caso do Mounjaro. Ambos já apresentaram alertas semelhantes nos Estados Unidos.

A Novo afirmou que os pacientes só devem usar esses medicamentos sob a supervisão de um profissional de saúde, que possa orientá-los sobre os efeitos colaterais, e que o perfil de benefício-risco dos medicamentos à base de GLP-1 permanece positivo.

A farmacêutica afirmou ainda que leva a sério os relatos relacionados à segurança dos pacientes e que trabalhará com os prescritores para garantir que eles disponham de informações de segurança adequadas.

A Lilly disse que a inflamação do pâncreas pode afetar até 1 em cada 100 pessoas e recomendou que os pacientes conversem com seus médicos antes de usar o Mounjaro caso já tenham tido pancreatite.

Nem todos os dias, nem mesmo uma vez por semana: com que frequência você deve lavar o cabelo, segundo a ciência?

O que é a pancreatite?

Pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo decorrente da autodigestão do pâncreas causado pelas próprias enzimas pancreáticas, podendo ou não envolver subsequentemente outros tecidos regionais, órgãos ou tecidos a distância.

Ela pode ser classificada em dois tipos: leve ou grave.

Na forma leve as alterações clínicas sistêmicas e locais são mínimas. Entretanto, em sua forma grave, estão presentes os sinais de falência de órgãos como hipotensão arterial, insuficiência respiratória, insuficiência renal e sangramento do trato gastrointestinal.

As complicações locais como necrose, abscesso e pseudocisto pancreático estão presentes.

Sintomas

Segundo o site do Einstein Hospital Israelita, os sinais começam com uma dor abdominal difusa, localizada na parte superior do abdômen, irradiada para as costas, sendo fraca no início, evoluindo em questão de minutos ou horas para forte intensidade.

BBB 26: Solange Couto passa mal durante a madrugada e diz estar com cistite; conheça os 5 sintomas da infecção

Segundo os especialistas, a dor não melhora nem com o uso de analgésicos e é frequentemente acompanhada por náuseas e vômitos.

Ainda podem ter sinais como: febre, desidratação, taquicardia, um incômodo leve ao apertar a barriga até uma dor forte e constante, como se algo no sistema realmente estivesse inflamado. Em alguns casos, surgem manchas roxas ao redor do umbigo ou nas laterais do abdômen, visíveis na pele.

Causas

Alguns medicamentos, como quimioterápicos, retrovirais, estão entre as causas da pancreatite. E agora, foi associado também as canetas emagrecedoras. Além deles, outras causas podem ser: pancreatite hereditária, hiperparatireodismo, hipercalcemia, anormalidades anatômica, infecções virais, doenças vasculares e até mesmo procedimentos cirúrgicos.

Tratamento

A principal forma de tratar o paciente é mantê-lo estável, com bastante hidratação, além de controlar a dor, enjoos e vômitos. Quando surgem complicações mais graves, como infecção, dificuldade para respirar, problemas nos rins ou queda da pressão, elas também precisam ser tratadas.

Especialistas afirmam que cirurgias são realizadas em situações específicas de maiores complicações do órgão.

Veja também