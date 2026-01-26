A- A+

Animais Pandas de Tóquio partem para China, deixando o Japão sem seus queridos ursos Essa é a primeira vez que o Japão fica sem os ursos em mais de 50 anos

Dois populares pandas partirão de um zoológico de Tóquio rumo à China na terça-feira (27) e deixarão o Japão sem seus queridos ursos pela primeira vez em mais de 50 anos.

Os pandas gêmeos Lei Lei e Xiao Xiao serão transportados de caminhão a partir dos Jardins Zoológicos de Ueno, onde nasceram, o que vai decepcionar muitos admiradores japoneses que se afeiçoaram aos dois animais de quatro anos.

"Sinto que ver pandas também pode ajudar a criar um vínculo com a China e, nesse sentido, eu realmente gostaria que os pandas voltassem ao Japão", disse Gen Takahashi, um morador de Tóquio de 39 anos que visitou o zoológico com a esposa e a filha de dois anos.

O retorno abrupto dos pandas foi anunciado no mês passado durante uma disputa diplomática que começou quando a primeira-ministra conservadora do Japão, Sanae Takaichi, insinuou que Tóquio poderia intervir militarmente em caso de um ataque a Taiwan.

O comentário provocou a ira de Pequim, que considera a ilha como parte de seu próprio território.

Os característicos animais brancos e pretos, que fazem parte da "diplomacia do panda" da China, simbolizam a amizade entre Pequim e Tóquio desde a normalização das relações diplomáticas em 1972.

A partida dos pandas ocorre um mês antes de o período de empréstimo expirar, em fevereiro, segundo o Governo Metropolitano de Tóquio, que administra o Zoológico de Ueno.

