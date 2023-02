Pandemia da Covid-19 deixou mais de 40 mil crianças órfãs de mãe no Brasil

A- A+

Um estudo inédito de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) revelou que a pandemia provocada pela Covid-19 deixou 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil até o final de 2021. A pesquisa se baseou nos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, em 2020 e 2021, e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), entre 2003 e 2020.



Os pesquisadores alertam que a morte de um progenitor, especialmente da mãe, pode favorecer “desfechos adversos ao longo da vida e tem graves consequências para o bem-estar da família”. Para exemplificar, o artigo alerta que “a experiência da epidemia do HIV/SIDA têm demonstrado que as crianças órfãs são particularmente vulneráveis a nível emocional e comportamental, exigindo programas de intervenção para atenuar as consequências psicológicas da perda de um dos progenitores”.



O coordenador do Observa Infância, da Fiocruz, Cristiano Boccolini, um dos autores da pesquisa, defendeu que o Brasil precisa adotar urgentemente "políticas públicas intersetoriais de proteção à infância". “Considerando a crise sanitária e econômica instalada no Brasil, com a volta da fome, o aumento da insegurança alimentar, o crescimento do desemprego, a intensificação da precarização do trabalho e a crescente fila para o ingresso nos programas sociais, é urgente a mobilização da sociedade para a proteção da infância”, disse.



Falando sobre morte com crianças

É muito comum os familiares evitarem falar com as crianças sobre a perda de um ente querido, principalmente nos primeiros anos de vida. No entanto, mostrar a verdade e responder honestamente aos questionamentos dos pequenos acerca da morte pode ajudá-los a compreender melhor sobre a finitude da vida. Com essa proposta, o Cemitério e Crematório Morada da Paz apresenta o projeto Turma do Vilinha, que fornece informações aos adultos para desmistificar o debate a respeito do luto infantil.



Com uma linguagem acessível para todas as idades, a Turma evidencia um grupo de amigos que tem como missão ajudar crianças a enfrentar o luto. Jogos educativos e cartilhas virtuais do projeto podem ser acessados gratuitamente clicando aqui.



A psicóloga especialista em luto do Morada da Paz, Mariana Simonetti, responsável por desenvolver o projeto Turma do Vilinha, explicou que as crianças, assim como os adultos, também se entristecem e notam ausências e perdas. “Acontece uma quebra de vínculo e é normal sentir saudades. Por isso, para a criança não ficar criando falsas expectativas de uma suposta volta, elas devem receber explicações compatíveis com a idade”, alertou. Além disso, ela destacou que para o luto ser ressignificado e superado da melhor forma, ele precisa ser vivenciado e reconhecido.



Como seguir em frente

Segundo Beatriz Mendes, que é psicóloga especialista em luto do Cemitério e Crematório Morada da Paz, há maneiras dos filhos prosseguirem sem esse porto seguro, sem esquecer alguém tão especial. “Não esquecemos quem amamos, quem marca a nossa história. Seguir em frente não significa esquecer, mas integrar essa pessoa em nossa vida de um outro modo”, enfatizou a profissional. “Integralizamos a ideia de que quem amamos não existe mais presente fisicamente, mas ela segue em nossa história, nas nossas memórias e em tudo o que somos. Honrar isso é importante e pode nos ajudar a seguir em frente”, complementou Beatriz.



Superar a morte de um pai ou mãe não se revela fácil, pois trata-se de uma figura afetiva essencial para o nosso crescimento e desenvolvimento como adultos sadios e cidadãos. Beatriz Mendes comentou que a ideia de superar é “complicada”, pois o luto não é um obstáculo que, após superado, deixa de existir. “A perda é uma vivência que marca nossa biografia para sempre, e a forma de olhar para essa marca pode se transformar ao longo do tempo. Diante de uma perda, somos convocados a atribuir significados. Somos lançados, também, em um processo de readaptação ao mundo e à nossa própria vida. A forma de lidar com isso será variada, e será fundamental haver apoio e suporte das pessoas que são significativas, além de respeito ao próprio sentir, ao próprio processo”, explicou.



A psicóloga frisou ainda que o luto não tem prazo de validade. Assim, cada um vai vivê-lo de um jeito singular. “Não podemos comparar dores, assim como vínculos. Cada qual sabe da história vivida e tem um modo de se articular com a sua dor, o seu luto. Não somos pessoas ruins por não atendermos a uma demanda social de modos de viver o luto”, ressaltou.



