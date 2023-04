Pandemia mudou hábitos de transporte de universitários no Recife, aponta pesquisa

A- A+

Um estudo desenvolvido por pesquisadores vinculados à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) aponta que nove a cada dez universitários que não utilizavam transportes por aplicativo no Recife passaram a usar durante a pandemia de Covid-19.

A pesquisa também aponta que, com o distanciamento social, o percentual de estudantes que pararam de usar o transporte público foi maior do que a parcela que deixou de circular através dos apps.

Antes da pandemia, segundo o estudo, universitários da capital pernambucana costumavam utilizar ônibus, metrô e Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para ir ao local de estudo.

Após a flexibilização das medidas restritivas impostas durante o período pandêmico, os estudantes ouvidos na pesquisa (efetuada por meio de um formulário online) afirmaram que passaram a usar esses transportes para irem ao trabalho.

Por outro lado, o transporte por aplicativo – antes usado pela maioria para fins de lazer – passou a ser utilizado para outras finalidades.



Foram consideradas, ainda, as especificidades socioeconômicas dos entrevistados. Entre os universitários que têm veículo próprio, a pesquisa constatou que a probabilidade de usar aplicativos ou transporte público é menor. A tendência se repete entre os grupos que possuem maior escolaridade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e maior renda.

O estudo constatou, ainda, que a segunda opção dos estudantes que utilizam o transporte público para locomoção, em caso de não funcionamento do sistema, é o transporte por aplicativo.

A pesquisa “Transporte por aplicativo e transporte público dos estudantes universitários do Recife antes e depois da pandemia da Covid-19”, do mestrando Sérgio Roberto Leal, foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da UFPE e publicada em 2022. Ao todo, 404 pessoas participaram do estudo.





Veja também

Tensão Causas e consequências da guerra de semicondutores entre China e EUA