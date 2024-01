A- A+

Maceió Pane em motor faz avião que saiu do Recife em direção à Bahia desviar rota e pousar em Maceió Caso ocorreu no momento em que a aeronave estava no ar

Uma pane atingiu um dos motores de um avião da Azul, que seguia de Recife para Feira de Santana, na Bahia, nessa quinta-feira (18).

A pane ocorreu no momento em que a aeronave estava no ar. O voo precisou mudar a rota e pousar no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, Alagoas.

O caso foi registrado por um passageiro, que gravou o pouso do avião. No vídeo, é possível ver a aeronave no ar com um dos motores parado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, a Azul lamentou o ocorrido e informou que, por questões técnicas, precisou alterar o voo AD4262 (Recife-Feira de Santana) para Maceió e cancelar o voo AD4263 (Feira de Santana-Recife).

Rota feita pelo voo AD4262. Foto: Reprodução/FlightRadar24

A companhia também destacou que os clientes receberam assistência e foram reacomodados em outros voos.

Confira nota da Azul na íntegra:

"A Azul informa que, por questões técnicas, precisou alternar o voo AD4262 (Recife-Feira de Santana) para Maceió. Pelo mesmo motivo, precisou cancelar o voo AD4263 (Feira de Santana-Recife). A companhia ressalta que os Clientes estão recebendo toda assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e estão sendo reacomodados em outros voos da companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações."

