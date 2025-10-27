A- A+

Agreste Panelas: adolescente de 14 anos morre após ser atingida por bala perdida Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar

Uma adolescente de 14 anos morreu após ser atingida por bala perdida no município de Panelas, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite desse domingo (26).

Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida.

A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar.



Informações iniciais apontam que a vítima conversava com amigos em uma praça quando suspeitos chegaram atirando contra um homem.

Não há informações sobre a autoria do crime.

O homicídio consumado foi registrado pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, também no Agreste.



"As investigações seguem em andamento até a elucidação total dos fatos", afirmou a PCPE.

