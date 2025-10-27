Panelas: adolescente de 14 anos morre após ser atingida por bala perdida
Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar
Uma adolescente de 14 anos morreu após ser atingida por bala perdida no município de Panelas, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite desse domingo (26).
Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida.
A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar.
Informações iniciais apontam que a vítima conversava com amigos em uma praça quando suspeitos chegaram atirando contra um homem.
Não há informações sobre a autoria do crime.
O homicídio consumado foi registrado pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, também no Agreste.
"As investigações seguem em andamento até a elucidação total dos fatos", afirmou a PCPE.