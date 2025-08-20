A- A+

CONTEÚDO DE MARCA Panorama regional: desafios e oportunidades nas apostas no norte e centro-oeste Apostas ilegais avançam no Norte e Centro-Oeste e pedem ação coordenada

O recente estudo “Fora do Radar: Dimensionamento e impactos socioeconômicos do mercado ilegal de apostas no Brasil”, realizado pela consultoria LCA em parceria com o Instituto Locomotiva e apoiado pelo IBJR, revela indicadores preocupantes sobre o uso de plataformas não regulamentadas nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. No contexto das apostas online, entender esse cenário é fundamental para mapear riscos e traçar estratégias de combate ao mercado ilegal.

Desafios no Norte

A Região Norte ocupa a segunda colocação no ranking nacional de uso de plataformas clandestinas. Segundo levantamento do Instituto Locomotiva:

- 66% dos apostadores da região recorrem a sites sem licença, segundo dados de abril e maio de 2025

- 79% afirmaram já ter feito apostas em pelo menos uma marca ilegal mencionada na pesquisa

O impacto fiscal desse comportamento é alarmante: as perdas variam entre R$ 1,8 bilhão e R$ 2,7 bilhões a cada trimestre, o que projeta um desfalque de até R$ 10,8 bilhões ao ano nos cofres públicos. Além disso, a dificuldade de identificação de sites autorizados gera vulnerabilidade:

- 78% consideram difícil distinguir plataformas legais das ilegais

- 72% relatam não conseguir verificar a regularidade das operações

- 46% já depositaram dinheiro em sites posteriormente identificados como fraudulentos

Esses números expõem não só a fragilidade da fiscalização, mas também a urgência em reforçar a educação do consumidor e ampliar campanhas de conscientização.

Oportunidades e Desafios no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o panorama é ainda mais grave:

- 71% dos apostadores utilizam plataformas irregulares, índice mais alto do país

- 82% admitem já ter apostado em pelo menos uma marca clandestina apresentada na pesquisa

Assim como no Norte, a evasão de receitas é significativa, impactando diretamente programas sociais e investimentos em infraestrutura. A elevada participação do mercado ilegal na região sinaliza:

- Concorrência desleal que favorece operadores clandestinos

- Risco ampliado de fraudes e manipulação de resultados sem qualquer controle

Entretanto, há oportunidades claras para as autoridades e operadoras legalizadas:

- Fortalecer o domínio “.bet.br” como selo de confiança para sites autorizados.

- Aprimorar sistemas de reconhecimento facial e limites de uso para coibir acessos de menores e práticas abusivas.

- Intensificar parcerias entre órgãos reguladores, IBJR, IBIA e entidades esportivas para monitoramento em tempo real.

Integração é necessária

O diagnóstico traçado pelas pesquisas do Instituto Locomotiva e LCA aponta para a necessidade de uma ação coordenada entre poder público, associações de operadores e sociedade civil. O combate ao mercado ilegal deve contemplar:

- Reforço na fiscalização e bloqueio de domínios irregulares.

- Educação contínua do apostador sobre riscos e diferenciais das plataformas regulamentadas.

- Incentivo à inovação tecnológica, como IA para identificação de padrões suspeitos.

Somente com estratégia integrada será possível transformar esses desafios em oportunidades reais de crescimento sustentável para o setor de apostas reguladas, protegendo apostadores e fortalecendo a arrecadação nacional.

