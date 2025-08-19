A- A+

INCLUSÃO Pão e Letra: programa oferece bolsas de estudo para população em situação de rua Lançado nesta terça-feira (19), o programa garante suporte financeiro para que os participantes possam permanecer no processo de escolarização e formação profissional

A Prefeitura do Recife lançou, nesta terça-feira (19), Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, o Programa Pão e Letra, uma iniciativa pioneira no país que une educação, letramento e qualificação profissional à população em situação de rua.

A iniciativa oferta bolsas de estudos mensais, garantindo suporte financeiro para que os participantes possam permanecer no processo de escolarização e formação profissional. O programa é promovido pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

O lançamento contou com uma aula inaugural, realizada no Compaz Escritor Ariano Suassuna, que reuniu 30 inscritos na modalidade “Iniciante”. Durante a atividade, foram entregues kits compostos por mochila, caderno, caneta, garrafa, boné e fardamento para todos os alunos.

Aula inaugural

Compareceram ao evento a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, do coordenador estadual do Movimento Nacional da População de Rua, Jailson dos Santos, e do prefeito João Campos, que reforçou o compromisso da gestão com políticas de inclusão. A primeira fase do programa recebe um investimento de cerca de R$ 306 mil.

“É um dia muito especial pra gente. Neste dia damos um novo significado ao 19 de agosto, com respeito, compaixão e cuidado. O Recife está fazendo algo inédito: chamar uma universidade pública federal e contratá-la para que possamos, em parceria, realizar uma formação de letramento para pessoas em situação de rua. Estamos começando a pensar longe, e com o básico, que é a alfabetização, o início do letramento. Sabemos que muitas vezes o caminho é muito difícil, mas quero pedir a vocês que não desistam. O Recife acredita em vocês, contem com a gente”, afirmou o prefeito João Campos.



Em seguida, a primeira atividade formativa foi conduzida pela gerente de Média Complexidade da Secretaria, Camila Borges, que apresentou o cronograma das aulas, e pelo coordenador do programa na UFRPE, Otávio Augusto, que detalhou a metodologia do curso.

Programa Pão e Letra

O Programa Pão e Letra oferece bolsas em quatro modalidades:

“Iniciante”, destinada a quem está ingressando na escolarização e participa das atividades educativas iniciais, no valor de R$ 200; “Estudante”, voltada a educandos já encaminhados à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e acompanhados por tutoria, no valor de R$ 300; “Multiplicador”, direcionada a quem concluiu os estudos e atua na mobilização social do programa, com auxílio de R$ 600; e “Qualificação Profissional”, voltada a alunos matriculados em cursos de capacitação com duração superior a um mês, em que o período da bolsa varia conforme a duração do curso, no valor de R$ 300.

As três primeiras têm duração de seis meses, e as turmas de “Iniciante” darão continuidade nos Centros Pop Glória e Neuza Gomes, em grupos de até 15 alunos.

Francesco Caetano, 40 anos, morador em situação de rua, está há mais de 26 anos sem estudar e contou a alegria de ter uma oportunidade de voltar às salas de aula.

O lançamento do Pão e Letra contou com uma aula inaugural, realizada no Compaz Escritor Ariano Suassuna. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife.

“Estou me sentindo privilegiado de saber que tenho uma nova chance de ser alguém na vida. Nosso futuro depende do estudo. Para ter uma profissão melhor e mais adequada, estou muito feliz com esse novo capítulo da minha vida”, disse ele.

Durante o lançamento, a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, destacou a relevância da iniciativa.

“O Pão e Letra representa um passo histórico na garantia de direitos da população em situação de rua do Recife. Estamos unindo educação, letramento e qualificação profissional com a oferta de bolsas que garantem não apenas o acesso, mas também a permanência no processo formativo. Nosso compromisso é assegurar que essas pessoas tenham condições reais de reconstruir seus projetos de vida com dignidade e cidadania”, destacou Pâmela.

O programa

A execução do programa envolve diferentes frentes. A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome é responsável pela concessão das bolsas e pela mobilização dos participantes, enquanto a UFRPE contribui com a qualidade da formação, por meio do Programa de Educação Tutorial (PET), no eixo Letramento, e do Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagens e Práticas Pedagógicas, que apoiaram a construção metodológica e a formação dos educandos.

Censo

De acordo com o Censo da População em Situação de Rua do Recife, 22% das pessoas nessa condição não sabem ler e escrever, e apenas 15% concluíram o Ensino Médio. Além disso, 48% não possuem ocupação laboral, sendo que 37% estão sem trabalho há mais de 10 anos.

Diante desse cenário, o Pão e Letra surge como uma estratégia essencial para ampliar o acesso à educação e promover a cidadania, oferecendo um suporte financeiro que contribui para a permanência dos beneficiários na educação formal e um passo fundamental para sair da situação de rua.

Com informações da assessoria.

