Paolla Oliveira fala sobre carnaval: ''Diziam que não era coisa de mulher séria''

A atriz Paolla Oliveira publicou um vídeo em seu Instagram neste sábado, 17, fazendo um balanço de sua participação como rainha de bateria da Grande Rio neste carnaval, que lhe rendeu elogios pelo figurino de onça e a performance na frente dos jurados.



Apesar de hoje colher o sucesso no Carnaval, a atriz compartilhou as críticas que recebeu quando começou a desfilar, muitas delas fazendo uma relação com seu trabalho de atriz e indicando um preconceito contra a mulher que se dedica a ser rainha de bateria.

O vídeo faz parte da mini web série que Paolla divulgou em suas redes, chamada Carna Paolla.

Nas imagens, Paolla aparece se preparando para entrar na avenida, enquanto toca uma versão instrumental de Preciso me Encontrar, de Cartola. A atriz fala: "Toda vez que eu estou aqui, eu penso que se tivesse acreditado que não era pra mim estar aqui hoje, que não era lugar de mulher séria, que atrapalhava meu trabalho... se eu não tivesse aqui pra viver [isso]...", diz, com a voz embargada, enquanto caminha pela Sapucaí.

Nas cenas, a atriz questiona: "Quantas batalhas você travou sem que ninguém soubesse?". Já rouca, após o desfile, exclama: "Dessa vez, eu virei bicho!", fazendo alusão à sua fantasia de onça - o tema da Grande Rio deste ano foi o mito em torno da onça pintada.

Paolla encerra o ciclo do Carnaval 2024 em grande estilo: entrando novamente na Sapucaí, desta vez, no pódio do Desfile das Campeãs neste sábado, 17. E, em 2025, desfila novamente pela escola.

