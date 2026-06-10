Qua, 10 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Igreja Católica

Papa abençoará a Sagrada Família em Barcelona, a igreja mais alta do mundo

Pontífice chegará à obra-prima modernista ainda inacabada de Antoni Gaudí exatamente um século após a morte do venerado arquiteto, um católico devoto cujo processo de canonização está em andamento no Vaticano

Reportar Erro
Vista geral da Basílica da Sagrada Família, do arquiteto espanhol Antoni Gaudí, em Barcelona, em 6 de junho de 2026, antes da visita do Papa Leão XIV à cidadeVista geral da Basílica da Sagrada Família, do arquiteto espanhol Antoni Gaudí, em Barcelona, em 6 de junho de 2026, antes da visita do Papa Leão XIV à cidade - Foto: Lluis Gene / AFP

O papa Leão XIV abençoará, nesta quarta-feira (10), a enorme nova torre da basílica da Sagrada Família, em Barcelona, um dos monumentos mais famosos da Espanha, após visitar uma prisão e a Abadia de Montserrat, símbolo da identidade religiosa catalã.

O pontífice chegará à obra-prima modernista ainda inacabada de Antoni Gaudí exatamente um século após a morte do venerado arquiteto, um católico devoto cujo processo de canonização está em andamento no Vaticano.

O Papa Leão XIV acena ao chegar para a oração do meio-dia na Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália, em Barcelona, no dia 9 de junho de 2026O Papa Leão XIV acena ao chegar para a oração do meio-dia na Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália, em Barcelona, no dia 9 de junho de 2026
Foto:AFP/Divulgação

Leão XIV, de 70 anos, americano com cidadania peruana, visitou esta manhã a prisão de Brians, a 40 km de Barcelona, onde disse aos detentos que "o passado não condena o futuro" e recebeu presentes de dois deles, um dos quais tradições o protocolo e o abraçou.

Mais tarde, o papa chegou de helicóptero à espetacular Abadia de Montserrat, na montanha de mesmo nome, onde foi recebido por uma multidão liberada, como tem sido costume em toda a sua viagem à Espanha, que começou no sábado.

Assim como fez na terça-feira em Barcelona, Leão XIV misturou catalão e espanhol em seu discurso em Montserrat, um local emblemático da cultura e da história desta região do nordeste da Espanha, onde o sentimento nacionalista é forte.

Na noite de terça-feira, o papai recebeu uma recepção calorosa ao participar de uma vigília no Estádio Olímpico de Barcelona, onde manteve sua tradição de bênçãos de bebês trazidos pelo público.

Leia também

• Jovens preparam carta para encontro internacional da ONU sobre água

• Nos EUA, Pedro Campos defende cooperação internacional contra o crime organizado no Brasil

• Longa pernambucano Segunda Pele será lançado no Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba

O papa, líder espiritual dos 1,4 terços de católicos do mundo, tem buscado revitalizar a Igreja na Espanha, um reduto católico tradicional onde a prática religiosa tem declinado significativamente nas últimas décadas.

Em Madri, onde esteve de sábado a terça-feira, ele fez um discurso inédito ao Parlamento espanhol, celebrou uma missa no coração da capital para 1,5 milhão de pessoas e teve um breve encontro com o astro porto-riquenho Bad Bunny.

Na tarde desta quarta-feira, após se reunir com membros de organizações que trabalham com pessoas carentes no centro de Barcelona, o papa visitará a Sagrada Família, o monumento pago mais visitado da Espanha, um dos pontos altos de sua viagem ao país.

Para concluir sua viagem, o papai visitará as Ilhas Canárias na quinta e sexta-feira.

Neste arquipélago atlântico, ao longo da costa da África, porta de entrada para a Europa, o pontífice reiterará outra mensagem fundamental de sua jornada: o Acolhimento dos imigrantes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter