IGREJA CATÓLICA

Papa adverte administração da Igreja contra "sede de dominação"

Sumo pontífice dá continuidade ao apelo de seu antecessor Francisco por mais humildade entre seus colaboradores

Papa adverte administração da Igreja contra "sede de dominação" - Foto: Tiziana Fabi/AFP

O papa Leão XIV convidou, nesta segunda-feira (22), os membros da administração da Igreja a rejeitar a "sede de dominação", retomando o apelo de seu antecessor Francisco por mais humildade entre seus colaboradores, em um tom mais moderado.

Os membros da Cúria, a administração central da Santa Sé, podem "constatar com desgosto que certas dinâmicas relacionadas ao exercício do poder, ao desejo desenfreado de se destacar e à defesa dos próprios interesses custam a mudar", declarou o papa americano, durante seus primeiros votos de fim de ano no Vaticano.

"No esforço cotidiano, é muito bom quando encontramos amigos em quem podemos confiar, quando caem máscaras e subterfúgios, quando as pessoas não são usadas nem ignoradas, quando ajudamos uns aos outros", acrescentou.

Durante seus doze anos de pontificado, o papa Francisco havia adquirido o hábito, em suas felicitações natalinas, de incentivar a Cúria Romana a romper com a lógica do poder e a questionar seus comportamentos, mesmo sob o risco de atrair o ressentimento de seus colaboradores.

Em dezembro de 2014, em um discurso particularmente contundente, o jesuíta argentino elaborou um "catálogo" das 15 doenças que ameaçam a Cúria, entre elas o "Alzheimer espiritual", "a fossilização mental e espiritual", "o terrorismo das fofocas" e "o falso narcisismo".

Conhecido por seu caráter mais brando e diplomático, Leão XIV transmitiu uma mensagem semelhante, porém mais moderada, preferindo insistir na busca pela união e comunhão.

Diante "da lógica do egoísmo e do individualismo", o papa exortou a optar pela "solidariedade recíproca", convidando as instituições da Igreja a permanecerem "missionárias" em vez de se sobrecarregarem com lentidões burocráticas.

Alguns minutos depois, diante dos funcionários do Vaticano, o bispo de Roma voltou a fazer um apelo para adotar "o estilo da simplicidade, da humildade".

