Papa agradece orações e cita bombardeiros em Gaza em primeiro discurso ao receber alta; confira

A- A+

Após ficar 38 dias internado para tratar problemas respiratórios, o Papa Francisco fez sua primeira aparição pública neste domingo. Em discurso de janela do Hospital Gemelli, em Roma, o Pontífice, de 88 anos, agradeceu a todos que torciam por sua recuperação, a dedicação incansável dos médicos e dos profissionais da saúde no seu período de recuperação e citou a retomada dos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

O aceno ocorreu logo após o final do Angelus, oração que Pontífice de 88 anos não conduz desde 9 de fevereiro. Desde então, faltou à cerimônia por cinco semanas consecutivas, algo sem precedentes desde sua eleição em março de 2013.

O Angelus é uma antiga tradição da Igreja Católica e também é chamada de "oração da paz", pois tem o objetivo de honrar a "encarnação do salvador", que colocou os fundamentos da paz entre Deus e os homens. A oração é normalmente proferida pelo Papa de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro, no Vaticano, onde os fiéis geralmente se reúnem para vê-lo e ouvi-lo.

Leia na íntegra o texto preparado para o Angelus, divulgado pela Santa Sé:

"Queridos irmãos e irmãs, bom domingo!

A parábola que encontramos no Evangelho de hoje nos fala da paciência de Deus, que nos exorta a fazer de nossa vida um tempo de conversão. Jesus usa a imagem de uma figueira estéril, que não produziu os frutos esperados e que, no entanto, o agricultor não quer cortar: deseja adubá-la mais uma vez para ver "se dará fruto no futuro" (Lc 13,9). Esse agricultor paciente é o Senhor, que trabalha com zelo o terreno de nossa vida e aguarda confiante o nosso retorno a Ele.

Neste longo período de recuperação, tive a oportunidade de experimentar a paciência do Senhor, que vejo também refletida na dedicação incansável dos médicos e dos profissionais da saúde, assim como nos cuidados e nas esperanças dos familiares dos doentes. Essa paciência confiante, ancorada no amor de Deus que nunca falha, é verdadeiramente necessária à nossa vida, especialmente para enfrentar as situações mais difíceis e dolorosas.

Entristece-me a retomada dos pesados bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, com tantas mortes e feridos. Peço que as armas se calem imediatamente e que se tenha a coragem de retomar o diálogo, para que todos os reféns sejam libertos e se alcance um cessar-fogo definitivo. Na Faixa de Gaza, a situação humanitária é novamente gravíssima e exige o compromisso urgente das partes beligerantes e da comunidade internacional.

Alegra-me, por outro lado, que a Armênia e o Azerbaijão tenham acordado o texto definitivo do Acordo de Paz. Espero que seja assinado o quanto antes e possa, assim, contribuir para estabelecer uma paz duradoura no sul do Cáucaso.

Com tanta paciência e perseverança, vocês continuam a rezar por mim: agradeço-lhes muito! Eu também rezo por vocês. E juntos imploramos pelo fim das guerras e pela paz, especialmente na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão e na República Democrática do Congo.

Que a Virgem Maria nos proteja e continue a nos acompanhar no caminho rumo à Páscoa."

Evolução do quadro

Neste domingo, o plano anunciado pelo Vaticano é de que o Papa Francisco fará uma saudação ao público, ao final do Angelus, assim que receber alta, da janela do Hospital Gemelli. Ele, que tem 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro, devido q um quadro de bronquite que, posteriormente, evoluiu para uma pneumonia em ambos os pulmões.

De acordo com os médicos, Francisco passará “pelo menos dois meses” se recuperando de casa.

— Amanhã, o Papa retornará à residência de Santa Marta, onde o Pontífice de 88 anos costuma residir — disse o médico Sergio Alfieri na coletiva de imprensa, acrescentando que ele terá que se submeter a “uma longa convalescença” de “pelo menos dois meses”.

O anúncio ocorre após o Vaticano relatar uma melhora gradual na saúde do Pontífice desde o início do mês. O primeiro sinal foi a mudança no prognóstico em 10 de março, que antes era classificado como reservado, ou seja, sem previsão clara de recuperação.

Até o início desta semana, Francisco vinha utilizando uma máscara de oxigênio, mas, na terça-feira, o Vaticano informou que, pela primeira vez, ele conseguiu ficar sem ela. Na quarta-feira, a Santa Sé confirmou que o Papa já não usava mais a máscara.

Ao longo da sua internação, o estado de saúde do Papa passou por altos e baixos, com episódios de insuficiência respiratória aguda e broncoespasmo (contração repentina dos brônquios que dificulta a passagem de ar para os pulmões) que exigiram o uso de terapias como ventilação mecânica não invasiva.

Veja também