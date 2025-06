A- A+

TECNOLOGIA Papa alerta jovens sobre os perigos da IA "Nenhuma geração teve acesso tão rápido à quantidade de informações disponíveis agora graças à IA. Mas o acesso aos dados, por mais vastos que sejam, não deve ser confundido com inteligência" declarou o pontífice

O papa Leão XIV alertou nesta sexta-feira (20) sobre as possíveis consequências da inteligência artificial (IA) no desenvolvimento intelectual dos jovens, em sua primeira declaração sobre o tema.

"Todos estamos (...) preocupados com o destino das crianças e jovens, e as possíveis consequências do uso da IA em seu desenvolvimento intelectual e neurológico", disse o americano em uma mensagem aos participantes da segunda Conferência de Roma sobre IA.

Este encontro anual, cuja segunda jornada acontece nesta sexta-feira no Vaticano, reúne líderes empresariais, políticos, acadêmicos e juristas.

"Nenhuma geração teve acesso tão rápido à quantidade de informações disponíveis agora graças à IA. Mas o acesso aos dados, por mais vastos que sejam, não deve ser confundido com inteligência", acrescentou o papa em um texto publicado pelo Vaticano.

Leão XIV retoma as preocupações de seu predecessor Francisco, que defendeu o conceito de "algorética" (ética do algoritmo) e emitiu alertas sobre os perigos da IA.

Desde sua eleição como líder da Igreja Católica em 8 de maio, Robert Francis Prevost, formado em matemática, mencionou várias vezes os riscos associados à IA, mas é a primeira vez que aborda exclusivamente a questão.

Na terça-feira, ele disse aos bispos italianos que a IA, a biotecnologia, a economia de dados e as redes sociais são "desafios que questionam o respeito pela dignidade da pessoa humana".

O próprio Leão XIV foi alvo nas últimas semanas de desinformação através de "deepfakes" (vídeos muito realistas).

No início de junho, uma investigação da AFP identificou dezenas de páginas no YouTube e TikTok transmitindo mensagens geradas por IA simulando a voz do papa em inglês ou espanhol.

Segundo o relatório 2025 do instituto Reuters vinculado à universidade britânica de Oxford, publicado nesta terça-feira, a proporção de pessoas que dizem usar IA semanalmente para obter informações é mais alta entre os jovens: 12% entre menores de 35 anos e 15% entre menores de 25 anos, em comparação com 7% no total.

