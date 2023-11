Papa anuncia que vai participar da COP28 em Dubai

A- A+

O papa Francisco, que transformou a luta contra o aquecimento global em uma das bandeiras de seu pontificado, anunciou, nesta quarta-feira (1), que vai participar da cúpula sobre o clima da ONU (COP28), que se iniciará em 30 de novembro, em Dubai.

"Vou para Dubai. Acredito que saio em 1º de dezembro até o [dia] 3. Ficarei três dias lá", disse o pontífice, de 86 anos, em entrevista à emissora de televisão italiana Rail.

Dubai será realizada, de 30 de novembro a 12 de dezembro, esta conferência da ONU sobre o clima, cujo objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ajudar os países no desenvolvimento a lidar com as consequências das mudanças climáticas.

Segundo o papa, esta conferência pode representar "uma virada" para o sucesso de um acordo vinculativo sobre a transição de energias físicas para fontes menos poluentes, como eólica e solar. E se esse compromisso não acontecer, ele considera que haverá "uma grande decepção".

Desde sua eleição em 2013, Francisco fez da defesa do meio ambiente um tema central de seu pontificado. Em 2015, dedicou à questão sua encíclica "Laudato si" (Louvado seja), um manifesto de 200 páginas a favor de uma "ecologia integral".

No mês passado, publicou um balanço do progresso desde então, intitulado "Laudate Deum" (Louvado seja Deus), no qual insta os líderes do planeta a discutirem acordos "vinculativos" diante da urgência climática.

“Com o passar do tempo, percebo que não estamos reagindo o suficiente enquanto o mundo que nos acolhe se desintegra e talvez se aproxime de um ponto de ruptura”, adverte Francisco no texto de 12 páginas.

Esta será a primeira vez que um líder da Igreja Católica participará pessoalmente de uma cúpula da COP, um evento realizado anualmente desde 1995.

Será também a 45ª viagem ao exterior do sumo pontífice e a sexta este ano. Debilitado por suas dores no joelho e pela cirurgia abdominal pelo que passou em junho, o papa se desloca em cadeira de rodas.

