Vaticano Papa cancela presença na Via-Crúcis do Coliseu de Roma devido ao frio A decisão foi tomada para proteger a saúde do pontífice, pois a Via Sacra é um evento noturno e acontece ao ar livre, com a presença de fiéis e turistas de todo o mundo

O papa Francisco, que foi hospitalizado na semana passada para tratar uma bronquite, cancelou sua presença na Via-Crúcis noturna desta sexta-feira (7) no Coliseu de Roma devido às baixas temperaturas registradas na capital italiana, informou o Vaticano.

"Devido ao frio intenso dos últimos dias, o papa Francisco seguirá a Via-Crúcis desta noite em sua residência de Santa Marta" (no Vaticano), informa um comunicado divulgado pela Santa Sé.

A decisão foi tomada para proteger a saúde do pontífice, pois a Via Sacra é um evento noturno e acontece ao ar livre, diante do famoso monumento de Roma, com a presença de fiéis e turistas de todo o mundo.

Uma onda de frio incomum para este período do ano afeta a capital italiana há alguns dias, com temperaturas que não superam 10°C durante a noite.

O jesuíta argentino, de 86 anos, presidirá a missa que acontece poucas horas antes na basílica de São Pedro.

Desde sua eleição em 2013, Francisco participa na Via-Crúcis de Roma, um grande momento da Semana Santa, que recorda a morte de Cristo, segundo os relatos dos Evangelhos.

Organizada desde 1964 no anfiteatro romano, especialmente iluminado para a ocasião, a Via Sacra não foi celebrada no local apenas em 2020 e 2021 devido à pandemia de coronavírus.

Jorge Mario Bergoglio, que tem problemas de saúde e utiliza uma cadeira de rodas para os deslocamentos devido a dores em um joelho, passou três dias hospitalizado na semana passada em Roma para tratar uma bronquite infecciosa, o que aumentou as especulações sobre uma possível renúncia.

Desde que recebeu alta no sábado (1), o pontífice participou em várias cerimônias públicas no Vaticano, incluindo a missa do Domingo de Ramos (2) e a audiência geral semanal de quarta-feira (5).

Na quinta-feira, Francisco lavou os pés de 12 jovens detidos em uma instituição para menores de idade em Roma, na tradicional cerimônia do lava-pés.

No domingo o papa vai presidir a missa de Páscoa na praça de São Pedro, com a tradicional bênção "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo), além de ler a tradicional mensagem sobre os problemas do mundo.

