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Pontífice Papa celebra missa no hospital três dias após cirurgia Nas primeiras fotografias divulgadas pelo Vaticano desde a operação, o pontífice, de 71 anos, aparece diante de um altar improvisado em um quarto no 10º andar do Hospital Gemelli, de Roma

O papa Leão XIV celebrou uma missa nesta sexta-feira (16) no hospital onde se recupera de uma cirurgia de câncer de pulmão, com uma "melhora constante" em seu estado de saúde, segundo os exames médicos mais recentes.

Nas primeiras fotografias divulgadas pelo Vaticano desde a operação, o pontífice, de 71 anos, aparece diante de um altar improvisado em um quarto no 10º andar do Hospital Gemelli, de Roma.

Em duas imagens, o papa aparece de pé. Leão XIV veste casula verde e batina branca e parece relaxado. Em uma delas, ele está ao lado de seu secretário pessoal, Edgard Rimaycuna, um padre peruano.

A missa foi acompanhada, entre outras pessoas, por parte da equipe médica do hospital e integrantes da polícia, afirmou a secretaria de imprensa do Vaticano.

Agradecimento

O pontífice "agradeceu a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e auxiliares, pelo seu serviço", por cuidarem dos doentes e, "em particular, evidentemente, pelo cuidado, atenção e tratamento que lhe dispensaram nestes dias", afirma um comunicado.

O papa deve rezar o Ângelus no próximo domingo, mas uma fonte da Santa Sé não confirmou se ele o fará do hospital ou do Vaticano.

Tradicionalmente, o pontífice recita esta oração todos os domingos da janela do Palácio Apostólico, que tem vista para a Praça de São Pedro, diante de milhares de fiéis.

O primeiro papa americano foi internado na terça-feira no Hospital Gemelli, onde passou por uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do pulmão direito.

Segundo os médicos, a recuperação evolui favoravelmente.

Na quinta-feira, a equipe médica afirmou que uma radiografia do tórax indicava "boa recuperação do pulmão operado". Nesta sexta-feira, os médicos do papa ressaltaram "uma melhora constante de seu estado geral".

"As sessões de fisioterapia respiratória prosseguiram", explicaram, e Leão XIV está fazendo suas "atividades cotidianas normais com total autonomia".

Mas eles aguardam os resultados de outros exames médicos para determinar se o câncer se espalhou e precisa de tratamento. "Ele está com bom ânimo, isso é claro", afirmou uma fonte do Vaticano.

"Dias melhores virão"

A secretaria de imprensa não informou quando o papa receberá alta hospitalar e limitou-se a repetir que os médicos, antes da operação, avaliaram que ele precisaria de aproximadamente uma semana de recuperação.

O pontífice tinha uma viagem prevista para Uruguai, Argentina e Peru, de 6 a 17 de novembro. O Vaticano não informou se o deslocamento está confirmado.

Caso o papa tenha que recitar o Ângelus da janela do Hospital Gemelli, não será o primeiro a fazê-lo. Em 6 de fevereiro de 2005, João Paulo II, com 84 anos, apareceu na janela do centro médico quando se recuperava de problemas respiratórios. Um ajudante, ao seu lado, leu o Ângelus.

Em 11 de julho de 2021, o papa Francisco, que então tinha 84 anos, também rezou da janela do hospital depois de passar por uma operação no intestino.

Nesta sexta-feira, o Vaticano publicou uma seleção de cartas e desenhos enviados por crianças do hospital. Em um deles aparece uma árvore "para o papa Leão", com grama, sol e nuvens. Em uma carta, uma jovem de 18 anos escreveu: "Dias melhores virão para nós dois".

Um menino de sete anos chamado Angelo escreveu que ele também ficou no 10º andar do Hospital Gemelli durante os últimos 36 dias para passar por uma operação na cabeça.

"Minha mãe e eu rezamos por você todas as noites", escreveu. "Espero que você se recupere em breve".

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