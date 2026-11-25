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Pontífice Papa considera "preocupante" o fracasso das negociações sobre o clima na COP31 Declaração do pontífice ocorreu em meio a audiência geral na Praça de São Pedro

O papa Leão XIV considerou nesta quarta-feira (25) "preocupante" o fracasso das negociações climáticas na COP31, que terminou no domingo na Turquia sem um acordo, após a rejeição por vários países de um projeto de texto final que não mencionava explicitamente os combustíveis fósseis.

"Diante da crescente frequência de fenômenos climáticos extremos, é preocupante que a COP31 tenha terminado sem que a comunidade internacional alcançasse compromissos claros para enfrentar esta crise de maneira séria e responsável", afirmou o pontífice ao encerrar a audiência geral na Praça de São Pedro.

A reunião de cúpula do clima da ONU fracassou em alcançar um acordo depois que os países não chegaram a um consenso a respeito de questões cruciais, como a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, o financiamento climático e as tecnologias destinadas a remover dióxido de carbono da atmosfera.

Leão XIV tem reiterado a necessidade de proteger a natureza, seguindo a linha de seu antecessor, Francisco, autor de uma influente encíclica sobre o meio ambiente que vinculou explicitamente o uso de combustíveis fósseis às mudanças climáticas.

O pontífice americano afirma que o aquecimento global não é apenas um desafio ambiental, mas também uma questão de justiça social, pois são os mais pobres que sofrem com maior intensidade diante das catástrofes naturais e das ondas de calor agravadas pelas mudanças climáticas.

Nesta quarta-feira (25), Leão XIV acrescentou que a crise climática "exige um renovado senso de responsabilidade compartilhada, novas formas de solidariedade entre as nações e mudanças profundas em nossos comportamentos, nos sistemas socioeconômicos e na governança de nossas sociedades".

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