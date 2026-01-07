Papa convoca cardeais de todo o mundo após pedidos por governança colegiada
Encontro dos 245 cardeais será o primeiro consistório desde a eleição de Leão XIV como pontífice em maio de 2015
O papa Leão XIV receberá cardeais de todo o mundo no Vaticano nesta quarta(7) e quinta-feira, em resposta aos pedidos por uma governança mais colegiada da Igreja Católica.
O encontro dos 245 cardeais será o primeiro consistório desde a eleição de Leão XIV como pontífice em maio de 2025, após a morte do papa Francisco.
Fontes do Vaticano indicaram que os cardeais desejam um papel maior na liderança da Igreja em todo o mundo.
Francisco foi criticado durante seus 12 anos como papa por seu estilo de liderança personalista, que marginalizou muitos cardeais.
Não há uma agenda definida para o encontro, mas o Vaticano declarou em um comunicado à imprensa que os cardeais oferecerão "apoio e conselhos ao Santo Padre no exercício de sua alta e delicada responsabilidade de governar a Igreja universal".
O consistório "será marcado por momentos de comunhão e fraternidade, bem como momentos dedicados à reflexão, partilha e oração", diz o comunicado.
O encontro poderá oferecer algumas informações sobre o estilo de liderança de Leão e seus planos para a Igreja, visto que sua agenda tem sido dominada até agora por compromissos assumidos anteriormente por Francisco.
Este é um consistório "extraordinário", o que significa que servirá para discutir importantes assuntos eclesiais. Os consistórios "ordinários" geralmente são realizados para nomear novos cardeais, o mais alto grau do clero.
Francisco realizou apenas um consistório extraordinário durante seu pontificado e preferiu liderar a Igreja com um pequeno grupo de cerca de 12 cardeais.