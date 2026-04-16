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Leão XIV Papa denuncia 'espiral de desestabilização e morte' no noroeste de Camarões "Aqueles que saqueiam os recursos da terra que lhes pertence costumam investir grande parte dos ganhos em armas, em uma espiral de desestabilização e morte sem fim", afirmou o pontífice

O papa Leão XIV denunciou, nesta quinta-feira (16), em Bamenda, noroeste de Camarões, a "espiral de desestabilização e morte sem fim" nas duas regiões anglófonas do país, uma "terra ensanguentada" por um conflito separatista que já dura quase 10 anos.

"Aqueles que saqueiam os recursos da terra que lhes pertence costumam investir grande parte dos ganhos em armas, em uma espiral de desestabilização e morte sem fim", afirmou o pontífice durante um discurso na catedral da cidade.

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