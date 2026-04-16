Leão XIV
Papa denuncia 'espiral de desestabilização e morte' no noroeste de Camarões
"Aqueles que saqueiam os recursos da terra que lhes pertence costumam investir grande parte dos ganhos em armas, em uma espiral de desestabilização e morte sem fim", afirmou o pontífice
Vista geral de jornais com artigos sobre a visita do Papa Leão XIV expostos em uma banca de jornais em Yaoundé, em 16 de abril de 2026, no quarto dia de uma viagem apostólica de 11 dias à África - Foto: Daniel Beloumou Olomo /AFP
O papa Leão XIV denunciou, nesta quinta-feira (16), em Bamenda, noroeste de Camarões, a "espiral de desestabilização e morte sem fim" nas duas regiões anglófonas do país, uma "terra ensanguentada" por um conflito separatista que já dura quase 10 anos.
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"Aqueles que saqueiam os recursos da terra que lhes pertence costumam investir grande parte dos ganhos em armas, em uma espiral de desestabilização e morte sem fim", afirmou o pontífice durante um discurso na catedral da cidade.